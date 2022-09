France : Oudéa-Castéra met un coup de pression à Noël Le Graët

La ministre des Sports a indiqué qu’elle ne minimisait "rien de ce qui a été restitué par So Foot", avant de recevoir Noël Le Graët ce vendredi.

Noël Le Graët est au coeur du cyclone. Il y a une semaine, le magazine spécialisé avait publié une enquête dénonçant une ambiance délétère au sein de la FFF, pointant du doigt des messages inappropriés de Noël Le Graët et une gestion très critiquée de Florence Hardouin au quotidien. Il est notamment question de harcèlement sexuel.

"On ne va pas prendre le thé"

Plusieurs témoignages évoquent des messages sexistes que le président Noël Le Graët aurait envoyé à plusieurs jeunes femmes de la fédération qui témoignent anonymement. So Foot fait également état de problèmes lié à l’alcool au sein de la FFF. D'autres problèmes y sont également évoqués, ce qui a poussé la ministre des Sports a convoqué Noël Le Graët et Florence Hardouin pour faire le point sur cette polémique.

Dans un entretien accordé à Le Parisien, Amélie Oudéa-Castéra a mis un petit coup de pression aux deux dirigeants de la FFF : "Je ne les reçois pas pour prendre le thé, je ne les reçois pas pour m’entendre dire que tout va bien. Je les reçois car j’ai besoin d’écouter ce qu’ils ont à me dire. Je ne minimise rien de ce qui a été restitué par So Foot."

La FFF réplique

Ce jeudi, en conférence de presse, Didier Deschamps a été invité à commenter cette polémique et a admis que le climat n'était pas le plus apaisé qu'il ait connu : "Après la parution de l'article de So Foot sur la FFF, Noël Le Graët doit-il démissionner ? Ah, carrément ? Je ne pense pas qu'on ait les mêmes lectures. Ce n'est pas mon domaine. Vous connaissez ma relation avec le président. Je lui ai encore parlé hier. Il y a tellement de fausses informations qui sont des mensonges et deviennent des absurdités avec le temps. Je peux vous dire que le président va bien et qu'il est en pleine forme".

"Rien ne m'agace même si je conviens que ce n'est pas le climat le plus apaisé que je connaisse. C'est de l'instantané, beaucoup de buzz, asséner des vérités qui ne le sont pas. L'unité et la force en interne sont là. Tout est sous contrôle. Mais on n'est pas à l'abri d'une déclaration. Cela amène un climat un peu perturbé. Mais pas perturbant en ce qui me concerne. Avec mon staff, nous sommes focalisés sur ce qui se passe sur le terrain", a ajouté le sélectionneur des Bleus.

La FFF a également décidé de porter plainte contre So Foot pour diffamation suite à cette enquête comme elle l'a annoncé dans un communiqué : "La Fédération Française de Football, représentée par son Président et avec le soutien unanime de son Comité Exécutif, a décidé de déposer plainte en diffamation contre le magazine SO FOOT en raison des imputations gravement diffamatoires contenues dans son édition du 8 septembre 2022, qui ont été largement relayées par la presse". Cette affaire n'a pas fini de faire parler.