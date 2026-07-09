France : Nasri interpellé par la police pour blanchiment d’argent

L'ancien milieu de terrain d'Arsenal, de Manchester City et de l'équipe de France, Samir Nasri, a été placé en garde à vue pendant environ dix heures, selon « Le Parisien ». Cette mesure intervient dans le cadre d'une enquête judiciaire pour importation de stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment de produits de la drogue au sein d'un réseau organisé.





Selon nos informations, l’homme de 39 ans a été interpellé par le Service des recherches et des enquêtes financières (BRIF) de la police judiciaire parisienne, puis entendu dans le cadre d’une procédure judiciaire pour importation de stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux au sein d’un réseau organisé. Les deux protagonistes sont Karim Berrebouh, un trafiquant de drogue marseillais incarcéré depuis 2021, et Olivier Sabbah, présenté comme l’un des piliers du réseau de blanchiment des activités criminelles de Berrebouh.





Selon les enquêteurs, l’ancien milieu de terrain serait impliqué dans le volet « blanchiment de capitaux au sein d’une organisation criminelle » en raison desonrôle d’ancien directeur de l’« XS », une boîte de nuit d’Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) dont il est devenu actionnaire vers 2016. Cette garde à vue fait suite à une première mesure similaire, levée fin juin à Marseille sans poursuite judiciaire. Résidant fiscal à Dubaï, où la fiscalité est quasi inexistante, l’ancien milieu de terrain de l’OM est également soupçonné par les autorités fiscales françaises de résider à Paris, comme l’a révélé une enquête des Echos publiée en avril : il aurait été « trahi » par plus de 200 commandes de repas à domicile passées via Deliveroo.







