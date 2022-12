France-Maroc : Y avait-il penalty sur l’action entre Hernandez et Boufal ?

En première période de la demi-finale France-Maroc, Théo Hernandez et Sofiane Boufal ont été impliqués sur une action litigieuse.

Dans une première mi-temps accrochée entre l’équipe de France et le Maroc, les Bleus sont rentrés au vestiaire avec un but d’avance grâce à une réalisation de Théo Hernandez, qui a bien suivi et conclue d’un joli geste acrobatique. Mais au cours de cette première période, le latéral de l’AC Milan s’est également fait remarquer au cours d’une action litigieuse qui n’a pas tardé à enflammer les réseaux sociaux et à créer la polémique.

Une action litigieuse entre Hernandez et Boufal

Sur un ballon récupéré dans sa surface de réparation, le latéral français a perdu l’équilibre après son crochet extérieur et emporté dans sa chute l’ailier marocain Sofiane Boufal. Finalement, l’arbitre a décidé de siffler faute de ce dernier, qui a même reçu un carton jaune. Très rapidement, Twitter s’est emparé de la vidéo en réclamant un penalty pour les Lions de l’Atlas, étant donné qu’Hernandez n’était plus en équilibre et ne pouvait plus jouer le ballon, tandis que Boufal n’avait clairement pas l’intention de faire faute. Une action qui risque de faire du bruit si les Bleus venaient à s’imposer...