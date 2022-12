France-Maroc : Royal Air Maroc met en place un pont aérien pour le match !

La compagne aérienne marocaine a mobilisé plus de 30 vols, pour environ 9000 billets, à destination de Doha pour France-Maroc.

France-Maroc, un évènement national. En France, mais il en sera bien évidemment de même au Maroc, où nombreux sont ceux qui souhaitent tout de même quitter le pays pour rejoindre Doha et le Qatar afin d’assister au choc. Royal Air Maroc les a visiblement entendus.

9000 passagers attendus

Ce lundi, la compagnie aérienne a annoncé avoir mobilisé plus de 30 vols, pour environ 9000 billets, à destination de Doha. Ils sont prévus pour mardi et mercredi, soit la veille du match. Déjà très présents et bruyants depuis le début du Mondial, les supporters marocains risquent d’être en nombre et en feu contre les Bleus.

La compagnie aérienne a fixé le prix des billets aller-retour à 5000 dirhams marocains, donc environ 450 euros.

Les retours après la finale facilités

Royal Air Maroc a également eu une pensée pour les supporters déjà présents à Doha, dont les conditions de retour seront facilitées et programmés les 19, 20 et 21 décembre, soit… après la finale.