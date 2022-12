France-Maroc : le coup de gueule de Walid Regragui

Le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, a défendu le style de jeu de son équipe à la Coupe du monde et a rejeté l'importance des statistiques.

Le Maroc est entré dans l'histoire lors de cette Coupe du monde 2022 au Qatar. Les Lions de l'Atlas sont devenus la première nation africaine à atteindre les demi-finales d'une Coupe du monde. Le Maroc a été la grande surprise de la compétition au Qatar, battant la Belgique, le Canada, l'Espagne et le Portugal pour atteindre les demi-finales, où ils affronteront la France.

"Si tu as 4 xG et un attaquant en bois.."

L'équipe africaine a été critiquée pour son style défensif, lors de ses exploits face à l'Espagne et le Portugal. Les Espagnols avaient notamment estimé qu'ils auraient mérité de passer ce tour car ils avaient ultra dominé et avaient eu plus de 70% de possession de balle. Pourtant, pour Walid Regragui ces statistiques ne reflètent pas tout. Le sélectionneur du Maroc a poussé un coup de gueule en conférence de presse affichant sa position sur ce débat.

"On va jouer comme on sait faire, après il y a la mode, je l'ai dit, je vais le répétez, maintenant qu'on est en demi-finale il y aura peut-être plus d'échos. Vous, les journalistes, vous rêvez possession de balle, les 60 ou 70 %, ça vous plaît. Il y a aussi les xG, les expected goals, quelle invention, ça... Oh on a eu 4 xG et on a perdu... Mais si tu as donné 4 xG à ton attaquant en bois, c'est logique ! Nous on est là pour gagner. La possession si on peut l'avoir on va la prendre, sinon on va se battre avec nos moyens pour gagner", a expliqué le sélectionneur du Maroc.

"Je vais demander à Infantino un point supplémentaire pour la possession"

"Il y a un sélectionneur en face de moi (Didier Deschamps) qui est le meilleur au monde pour moi et qui a très bien compris ça depuis longtemps et ils gagnent comme ça aussi. Nous on est là pour gagner. Est-ce qu'on va avoir la possession ? S'ils nous la laissent, ce que je ne pense pas, on va la prendre. Sinon, il faut savoir comment faire pour les empêcher de tirer le plus au but, et avoir le moins de xG possible pour nous battre. On y va pour faire un coup et pour gagner", a ajouté Walid Regragui.

Le sélectionneur du Maroc a continué d'ironiser sur le débat de la possession : "Je vais demander à Infantino s'il peut donner un point ou plus pour la possession dans les championnats, ça va changer beaucoup de choses. Je suis passé par l'Espagne (joueur à Santander, ndlr), c'était mon rêve, le tiki taka, Guardiola. C'est sûr que quand t'as De Bruyne, Bernardo Silva, la possession c'est bien. Moi ce qui m'importe c'est de gagner".

Puis j'ai grandi. Avant, on aimait bien les équipes africaines, un peu de danse, ça joue bien, Boufal nous a mis deux petits ponts, c'est cool, puis il rentre à la maison. Ben non c'est fini, on est passé à autre chose. On peut gagner, avec le minimum. Ce qu'on veut : concéder le moins de xG possible. Il n'y a pas qu'une manière de jouer. On prend exemple de la France, elle m'a fait rêvé en 2018. La France avait tout compris en 2018, elle a explosé tout le monde comme ça, il faut prendre exemple sur eux. Le reste, les datas... On avait 0,001 % de gagner la Coupe du monde, aujourd'hui, on est à quoi ? 0,003 % ? (Un journaliste l'interpelle) Ah on est à 12 % de chances maintenant ? (Il se marre) Demain, je passerais peut-être pour un con, on dira : ''

''", a conclu Walid Regragui.

Il aura trop parlé

Les xG sont une mesure statistique de la probabilité qu'un but soit marqué en fonction de l'endroit où le tir a été effectué sur des facteurs tels que le terrain. Chaque tir reçoit une valeur comprise entre zéro, ce qui signifie que le tir est impossible à marquer, et un, ce qui signifie que le joueur est censé marquer à chaque fois. L'équipe de Regragui rencontrera la France, championne du monde en titre, mercredi. Le vainqueur rencontrera l'Argentine ou la Croatie en finale dimanche.