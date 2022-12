France-Maroc : Daniel Riolo désigne le maillon fort des Bleus

Pour le consultant de l'After Foot RMC un joueur de l'équipe de France crève l'écran depuis le début de la compétition et ce n'est pas Kylian Mbappé.

L'équipe de France visera une troisième étoile ce dimanche au Qatar. Les Bleus se sont qualifiés pour la finale de la Coupe du monde, confirmant leur belle compétition. De nombreux cadres ont répondu présent depuis le début de la compétition de Kylian Mbappé à Olivier Giroud en passant par Antoine Griezmann et Hugo Lloris. Au micro de RMC Sport, Daniel Riolo a rendu hommage au meilleur joueur de l'équipe de France depuis la compétition et pour lui, ce n'est pas Kylian Mbappé.

"Griezmann c'est le taulier numéro 1"

"Tout le monde dit que ce sera Messi contre Mbappé. Mais en réalité l'homme fort des Bleus en ce moment c'est Antoine Griezmann. Et c'est le cas depuis le match contre la Pologne où Mbappé avait été éblouissant. Actuellement c'est Griezmann le taulier numéro un, celui par qui tout passe, celui qui a la clé du jeu des Bleus, c'est lui", a analysé Daniel Riolo.

"Bien évidemment en finale, on comptera sur Kylian Mbappé. Mais j'ai vraiment l'impression que le curseur s'est déplacé sur Antoine Griezmann en atout numéro un des Bleus. Même dans le statut de star, Griezmann c'est ce qu'il faisait en club qui l'a fait reculer. Mais en 2018 c'est un des meilleurs joueurs des Bleus, si ce n'est le meilleur et quatre ans après il est encore parmi les meilleurs joueurs", a ajouté le consultant RMC.

"Le jeu des Bleus, ça défi les analyses"

"C'est vraiment un homme fort de l'histoire des Bleus. J'ai toujours l'impression que à cause de son caractère, il se met moins en avant, il n'a pas un charisme fou, on en parle un peu moins. Mais depuis qu'il a intégré cette équipe en 2014, Griezmann est un joueur clé de cette équipe", a conclu Daniel Riolo. Le consultant RMC n'est toujours pas conquis par le jeu mis en place par la France, mais reconnaît son efficacité.

"Il y a quatre ans, la France est allé au bout de cette façon. Là encore une fois, je pensais que les Bleus proposeraient plus face au Maroc et même au début de la Coupe du monde on avait pensé voir autre chose. On a une équipe qui est exactement sur le modèle 2018 et qui va peut-être gagner une deuxième Coupe du monde de suite de cette façon là", a avoué Daniel Riolo.

"Très honnêtement, je ne sais pas comment analyser le jeu des Bleus. Parfois ça défi les analyses, de pouvoir les voir gagner comme ça. On a vu ce type de jeu contre l'Angleterre, contre le Maroc... Encore une fois si c'est la recette de Didier Deschamps et que c'est comme ça qu'on gagne la Coupe du monde, et bien c'est tant mieux puisque c'est pour nous", a conclu le consultant de l'After Foot.