France-Maroc : Bixente Lizarazu donne un conseil tactique à Kylian Mbappé

Surveillé de près face à l'Angleterre, Kylian Mbappé sera encore probablement victime d'un double marquage lors de la demi-finale face au Maroc.

Co-meilleur buteur de la Coupe du monde avec Lionel Messi, Kylian Mbappé est resté muet face à l'Angleterre. Et pour cause, l'international français a eu un client en face de lui, en la personne de Kyle Walker, défenseur presque aussi rapide que le joueur du PSG, et qui plus est, les Anglais avaient prévu un double marquage sur Kylian Mbappé.

"Mbappé va devoir s'habituer aux prises à deux, voire à trois"

Face au Maroc, réputé pour bien défendre en bloc et libéré peu d'espaces, Kylian Mbappé peut s'attendre à une nouvelle fois être confronté à ce problème. Le Français va devoir garder la tête froide, d'autant plus qu'il sera opposé à son ami, Achraf Hakimi, rapide lui aussi mais plus fort offensivement que défensivement. Dans sa chronique pour L'Equipe, Bixente Lizarazu a donné un conseil tactique à Kylian Mbappé, le prévenant de ce qui va l'attendre face au Maroc.

"Samedi, les héros étaient Hugo Lloris, Antoine Griezmann et Olivier Giroud, pas Kylian Mbappé. Face aux Anglais, le Parisien a été confronté à un défenseur rapide, puissant et agressif (Kyle Walker), en tout cas suffisamment pour lui résister, mais il s'est aussi retrouvé face à des prises à deux, voire à trois, grâce au travail colossal de Jordan Henderson et au soutien de Bukayo Saka. Mbappé va devoir s'y habituer car tout le monde a vu que l'équipe de Gareth Southgate avait réussi à limiter son influence, voire à le bloquer, même s'il a quand même été à l'origine du premier but", a analysé Bixente Lizarazu.

"Faire briller ses partenaires"

"Après Walker, Mbappé va vivre un autre match dans le match, mercredi, face à son ami Achraf Hakimi. Le latéral du PSG peut rivaliser en vitesse avec lui, c'est un excellent contre-attaquant, mais il défend moins bien que Walker. Si le Maroc ne veut pas trop souffrir sur ce côté, il sera donc obligé de ne pas le laisser en un-contre-un", a ajouté le consultant TF1.

Le champion du monde 1998 espère que Kylian Mbappé parviendra a créer des espaces pour les autres, s'il ne parvient pas à faire lui même la différence : "Leurs milieux vont devoir venir l'aider en permanence, ce qui ne devrait pas être un problème pour eux. Si les Marocains n'ont pris qu'un but dans la compétition, c'est parce qu'ils défendent tous ensemble, même leurs joueurs offensifs. Se retrouver en duel avec un ami, ce n'est jamais simple, mais c'est surtout plus difficile pour le défenseur".

"Quand on ne connaît pas son adversaire, on va au duel sans état d'âme, avec plus de rugosité voire de vice que face à un ami. Pour Mbappé, c'est différent. Son vrai problème sera de s'extraire du marquage marocain et de réussir à faire briller ses partenaires. Peu importe d'où vient la lumière pourvu qu'on trouve le chemin du but", a conclu Bixente Lizarazu.