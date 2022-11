France : Les critiques envers Kylian Mbappé, Pierre Ménès pousse un coup de gueule

Auteur d'un doublé face au Danemark, Kylian Mbappé est souvent critiqué malgré ses nombreux buts inscrits.

Le mal aimé, ce titre de Claude François pourrait tout à fait définir Kylian Mbappé. Plus le temps passe et moins l'attaquant de l'équipe de France semble faire l'unanimité auprès des supporters et des observateurs du monde du football. Lors de son explosion avec l'AS Monaco ou de la Coupe du monde 2018 avec les Bleus, tout le monde était fan de Kylian Mbappé.

"Mbappé n'a pas le droit de ne pas marquer"

Depuis, en raison de plusieurs choses dont ses demandes extra-sportives ou le feuilleton concernant son avenir l'an dernier, Kylian Mbappé a subi un certain désamour d'une partie du public français. Et aujourd'hui, malgré ses bonnes performances sportives, certains ont la dent dure et ne manquent pas la moindre occasion pour critiquer le co-meilleur buteur de la Coupe du monde 2022.

Face au Danemark, Kylian Mbappé a marqué les deux buts de l'équipe de France et a donc offert un précieux succès aux Bleus, mais malgré cela, des critiques ont été émises sur sa première période et sur son impact dans le jeu de l'équipe de France, si l'on oublie ses deux buts. Pierre Ménès, fervent défenseur de Kylian Mbappé, a pris la défense de l'attaquant du PSG et a poussé un sacré coup de gueule.

"Qu'est-ce qu'on veut de plus ?"

"J'ai été tellement outré par ce que j'ai lu à propos de Mbappé sur les réseaux sociaux. En gros, il n'a pas le droit de ne pas marquer de buts, dès qu'il ne marque pas de but, c'est une merde. La France gagne 2-1, il met les deux buts, qu'est ce qu'on veut de plus ? C'est trois buts et une passe décisive en deux matchs", a expliqué Pierre Ménès dans une vidéo pour débriefer France-Danemark.

"Qu'est ce qu'on veut de plus ? Oui, il y a du déchet, mais qui, à part Neymar, dribble autant que Mbappé ? Qui prend autant de risque balle au pied ? Oui, il est parfois soliste, mais c'est son jeu ! Vous croyez que ce n'est pas épuisant pour les défenses adverses ? Je suis un peu usé de toujours le défendre", a ajouté l'ancien éditorialiste de L'Equipe et Canal +.

"On pourrait croire qu'il est de ma famille ! Mbappé serait brésilien, tout le monde serait la bouche ouverte ! C'est insupportable. J'espère qu'il va continuer à ce niveau pour les prochains matchs des Bleus", a conclu Pierre Ménès. Si les avis de l'ancien consultant du CFC ont souvent fait débat et diviser, celui-ci sera certainement partagé par de nombreux supporters de l'équipe de France.