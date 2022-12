France : La révélation de Jean-Michel Larqué sur l'avenir de Didier Deschamps

Le sélectionneur des Bleus a la main concernant son avenir en équipe de France mais rien n'a été décidé pour le moment.

Stop ou encore pour Didier Deschamps ? C'est la question qui est sur toutes les lèvres depuis dimanche soir. Une chose est sûre, le bilan plaide en faveur de l'actuel sélectionneur des Bleus qui a la main pour continuer l'aventure sur le banc de l'équipe de France. Sur les ondes de RMC, Jean-Michel Larqué a donné son point de vue à ce sujet et pour lui il ne fait aucun doute, il faut garder Didier Deschamps.

"Son agent doit être inondé de textos"

"Deschamps doit-il poursuivre avec l'équipe de France ? Lui seul décidera s'il en a envie, mais personne d'autre, et surtout pas le président de la FFF, ne détient les clés du camion. Il y a longtemps que Didier Deschamps les a. Le président n'a pas voulu le prolonger avant la compétition, il veut le faire après. Il y a incontestablement une seule personne qui a la réponse c'est Didier Deschamps", a expliqué le consultant RMC.

"Aujourd'hui, on a beau lui demander c'est le cadet de ses soucis. Deschamps, ou plutôt Bernes, doit être inondé de textos pour qu'il aille entraîner en club et à d'autres conditions. Ce n'est pas une histoire d'argent, il gagne beaucoup moins avec la France que dans un grand club. Depuis dix ans, il a pris ses marques, un rythme de vie, il a fait la comparaison avec ce que c'est d'entraîner un club et puis s'il réfléchit bien. Il le fait souvent. Même si certains vont prendre leur retraite, il sait que la relève est là", a poursuivi Larqué.

"Deschamps a du matériel pour aller très haut"

"Il va pouvoir atteindre des objectifs ambitieux. Il a sûrement toujours dans son fort intérieur de le faire avec une nouvelle génération. Il a atteint la finale de la Coupe du monde avec la France amputée de la moitié de ses titulaires, enfin de ses soi-disant titulaires dont un Ballon d'Or. Les Nkunku, Hernandez, Pogba, il va les récupérer. La charnière centrale a fait plaisir. Il va falloir retrouver un latéral droit, il le trouvera", a ajouté l'ancien consultant TF1.

Jean-Michel Larqué en a marre d'entendre parlé d'un remplacement de Deschamps par Zidane : "Il a du matériel pour aller très haut. Moi aussi j'étais de ceux qui pensait qu'il arrêterait. Moi je souhaite qu'il continue. On n'en a qu'un comme ça en France. Le fantasme Zidane ? Arrêter !!! Par définition, un fantasme, on m'a toujours dit qu'il fallait le garder et ne jamais l'assouvir. Zidane en a-t-il vraiment envie ? Est-ce sa priorité des priorités ? Il ne ferme jamais une porte, il est rompu à la communication, mais je ne pense pas que ce soit une priorité".

"Mais quand on parle de Deschamps, on parle de quelqu'un qui est champion du monde, qui nous a mené à deux finales de Coupe du monde et de championnat d'Europe à défaut de les gagner, vous ne vous rendez pas compte la chance que vous avez de vivre ces moments-là", a conclu l'ancien international français. On l'aura compris, Jean-Michel Larqué est un fervent soutien de Didier Deschamps et souhaite le voir poursuivre avec les Bleus.