France : la nouvelle révélation destructrice du clan Karim Benzema

L'entourage de l'attaquant du Real Madrid a lâché une nouvelle bombe assurant qu'il était en mesure de revenir pour jouer la Coupe du monde.

Plus les jours passent et plus on comprend que l'histoire entre Karim Benzema et l'équipe de France s'est terminée en eau de boudin. Le temps des révélations semble enfin arrivé concernant le cas Benzema et son départ précipité de la Coupe du monde 2022 au Qatar. L'attaquant du Real Madrid a été contraint de déclarer forfait en raison d'une blessure à la cuisse à la veille de l'entrée en lice des Bleus.

Le clan Benzema ne décolère pas

Néanmoins, il n'a jamais été remplacé et aurait pu faire son retour plus tard dans la compétition ce qui n'a pas été le cas. Ce départ a laissé des traces chez Karim Benzema qui n'a pas apprécié plusieurs choses de la part du staff de l'équipe de France. Ancien agent et toujours proche conseiller de Karim Benzema, Karim Djaziri était sorti du silence il y a quelques jours sur Twitter, promettant des révélations à venir.

"Une semaine après son départ Karim Benzema reprenait la course et l’entraînement pour 4 jours plus tard jouer 30 mn en amical avec le Real Madrid …., a-t-il expliqué. Mais pour Stéphan il ne pouvait pas prendre part au tournoi ! Mais continuez à mentir la vérité arrive. C’est le carnet de bord du Docteur Le Gall qu’il faut publier ….Ne pas avoir attendu 2/3 jours pour confirmer le diagnostic est une faute professionnelle ou pire de sa part !".

"Benzema aurait pu être sur le banc pour les 1/8ème"

Le point de discorde se situe là. Karim Benzema et son clan reprochent au staff de l'équipe de France de ne pas avoir voulu garder l'attaquant du Real Madrid le temps qu'il se rétablisse durant la compétition pour pouvoir l'aligner dès les huitièmes de finale, ce qui était selon toute vraisemblance envisageable au vu du temps de récupération qu'à pris l'ancien international français.

Karim Djaziri en a remis une couche ce lundi soir en publiant une vidéo sur son compte Twitter montrant un diagnostic concernant la blessure de Karim Benzema et son temps de guérison bien plus rapide que ce qu'à annoncé le staff des Bleus : "Je pose ça là, mais avant ça j’ai consulté 3 spécialistes qui confirment le diagnostic que Benzema aurait pu être apte à partir des 1/8ème pour au moins être sur le banc ! Pourquoi lui avoir demandé de partir si vite ?"

Le clan Benzema en a gros sur la patate et on imagine que c'est le cas du joueur qui n'est toujours pas réellement sorti du silence à ce sujet, bien que ce dernier ait liké ce dernier post de son ancien agent. Nul doute que le joueur où Karim Benzema ouvrira la boite de pandore à ce sujet, si tenté qu'il le fasse un jour puisque l'ancien Lyonnais n'est pas toujours le plus expansif, de terribles révélations risquent de sortir sur cette affaire.