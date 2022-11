France : La Coupe du monde 2022, le record de Thierry Henry, sa retraite internationale...Olivier Giroud se livre

Avec le forfait de Karim Benzema, Olivier Giroud va récupérer sa place de titulaire chez les Bleus, un scénario impossible à envisager il y a un an.

Bien qu'il ne faille pas se réjouir du malheur des autres, Olivier Giroud est l'un des, si ce n'est le, grands vainqueurs du forfait de Karim Benzema pour la Coupe du monde 2022. Plus appelé par Didier Deschamps après l'Euro 2021 en raison de son changement de statut impossible dans le groupe France selon le sélectionneur, l'attaquant de l'AC Milan est de retour aux affaires. C'est lui qui sera à la pointe de l'attaque des Bleus comme lors de la Coupe du monde 2018.

"Je ne me fixe aucune limite"

Du haut de ses 36 ans, l'inoxydable Olivier Giroud semble éternel. A l'image de sa carrière, l'attaquant de l'AC Milan a encore surmonté une épreuve supplémentaire et va pouvoir savourer peut-être une dernière fois une grande compétition avec la France. Dans une interview accordée à Le Parisien, Olivier Giroud ne s'est toutefois pas montré ferme concernant son avenir avec les Bleus.

"Est-ce ma dernière Coupe du monde ? Je ne me fixe aucune limite. J’ai dit que ça pourrait être ma dernière compétition, mais je n’ai pas envie d’annoncer quoi que ce soit. Je jouerai jusqu’à ce que mon corps me dise stop. Ma détermination à me maintenir au plus haut niveau et à m’éclater est intacte", a indiqué le numéro neuf de l'équipe de France.

"Aller le plus loin possible et apporter ma pierre à l'édifice"







"On m’a souvent dit : Tu es comme le bon vin, tu te bonifies en vieillissant. J’aime bien

cette comparaison avec Benjamin Button, elle n’est pas fausse. À chaque but, j’éprouve la même sensation : l’émotion, l’adrénaline. Je vis pour ça. Avec fraîcheur, légèreté. C’était pareil quand j’étais gosse", a ajouté l'attaquant de l'AC Milan.





Même s'il n'en fait pas une obsession, Olivier Giroud a le record de Thierry Henry en ligne de mire : "Je mesure ma chance de jouer cette Coupe du monde. Je le prends comme si j’étais un jeune joueur qui disputerait sa première. Battre le record de Titi serait un bonus, mais l’objectif principal est d’aller le plus loin possible avec l’équipe en apportant ma pierre à l’édifice.

Après, si je peux me rapprocher de lui..."





A 36 ans, l'attaquant français va devenir le joueur français le plus âgé à disputer une phase finale de Coupe du monde. Il a dévoilé le secret de sa longévité : "Le professionnalisme, le sérieux, la résilience aussi. Je suis en sélection depuis maintenant onze ans (11 novembre 2011 contre les USA). Mon esprit de compétiteur me pousse sans cesse à aller chercher encore plus. J’ai soif de victoires. De trophées. À mon âge, pouvoir être aussi décisif et se sentir bien, c’est un véritable bonheur".