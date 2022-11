France : l'appel du pied de Dayot Upamecano

Titulaire au Bayern Munich, le défenseur central français a déçu lorsqu'il a été aligné par Didier Deschamps avec les Bleus.

Titulaire au Bayern Munich sous les ordres de Julian Nagelsmann, Dayot Upamecano ne connaît pas la même réussite avec l'équipe de France. En sept sélections avec les Bleus, le défenseur central n'a guère convaincu et a même été devancé dans la hiérarchie par William Saliba, bien plus convaincant lors de ses premières caps en Bleu. Dans une interview accordée à L'Equipe, Dayot Upamecano a affirmé qu'il n'est pas bloqué par la pression en équipe de France.

"Je me sens libéré"

"J'ai eu des moments durs et des moments bien. J'ai beaucoup parlé avec Didier Deschamps, il m'a donné des conseils. Je m'y sens très bien. Une pression plus forte en équipe de France ? Non, non. En équipe de France comme au Bayern, il y a des joueurs de classe mondiale, donc ce n'est pas du tout une question de pression. Je me sens libéré", a expliqué Dayot Upamecano.

"Je pense que c'est lié au fait qu'il y a moins de repères. On en revient à ce que je disais sur l'adaptation à un nouveau contexte. Le dernier match (le 25 septembre, contre le Danemark, 0-2), je n'avais jamais joué avec (Benoît) Badiashile et (William) Saliba par exemple", a ajouté le défenseur central du Bayern Munich.

"Je suis conscient que j'ai pu faire des erreurs"

Dayot Upamecano reconnaît toutefois qu'il n'a pas été au mieux mais qu'il a le niveau pour les Bleus : "C'est vrai que j'ai été moins bien parfois. Il faut voir aussi ce que j'ai fait de bien. Ma deuxième sélection (4-2 contre la Croatie, le 8 septembre 2020), j'ai marqué par exemple. Je suis conscient que j'ai pu faire des erreurs. Si demain je suis appelé en équipe de France, je sais que je répondrai présent. Je me sens prêt. Je sais qui je suis. Ce que je fais au Bayern, je peux le faire en équipe de France. Sur le terrain et en dehors. Bien sûr que je peux.

"Je me dis que l'équipe de France a des ingrédients quand même. À tous les postes, on a beaucoup de qualité. Après, c'est sûr que N'Golo, Paul ce sont des leaders de l'équipe. Ils vont nous manquer. Mais Didier Deschamps fera la bonne liste. Avec moi ? Franchement ce serait un rêve, j'espère, je travaille pour ça. Tout le monde le dit mais c'est vrai : c'est un rêve d'enfant une Coupe du monde", a conclu le défenseur du Bayern Munich.

Réponse mercredi prochain pour Dayot Upamecano puisque Didier Deschamps dévoilera sa liste pour la Coupe du monde 2022 au Qatar lors du journal de 20 heures de TF1. Le défenseur central du Bayern est en concurrence avec de nombreux joueurs comme William Saliba, Jules Koundé, Presnel Kimpembe, Raphaël Varane, Lucas Hernandez et Benoit Badiashile.