France : L'AC Milan a "revitalisé" Olivier Giroud

Le président de l'AC Milan s'est félicité des belles prestations d'Olivier Giroud avec les Bleus et a affiché ses ambitions pour le Scudetto.

Auteur du but vainqueur pour la France face à l'Angleterre, Olivier Giroud est en grande forme. Devenu le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, l'attaquant de l'AC Milan est en lice pour remporter la deuxième Coupe du monde de sa carrière. L'avant-centre aura encore un rôle à jouer lors de la demi-finale face au Maroc mercredi soir.

Milan fier de Giroud

Olivier Giroud porte haut les couleurs de l'équipe de France mais aussi de l'AC Milan. L'attaquant français représente à merveille le club italien lors de cette Coupe du monde. Après tout, il faut dire que les prestations de l'ancien attaquant de Chelsea du côté de Milan ont grandement contribué à sa présence lors de cette Coupe du monde 2022 au Qatar.

Dans une longue interview accordée à la Gazzetta dello Sport, Paolo Scaroni, président de l'AC Milan a eu une pensée pour son attaquant, Olivier Giroud, qui fait partie des grands protagonistes de cette Coupe du monde au Qatar : "Nous sommes très fiers de lui. Milan l'a revitalisé, il y a un peu de notre mérite dans les succès de la France aussi".

Outre les prestations d'Olivier Giroud, Paolo Scaroni a réaffirmé les ambitions de l'AC Milan pour la saison à venir. Même si Naples est largement en tête de Serie A, le président du club rossonero est confiant sur les chances de son club de conserver son titre : "Je vois tout le monde optimiste, de Maldini à Pioli. Pourquoi ne le serais-je pas ?"

"L'AC Milan a besoin d'un nouveau stade"

Après le succès de l'année dernière, Scaroni ne se fixe aucune limite, mais il n'oublie pas les moments difficiles vécus ces dernières années : "Dans la gestion chinoise, j'étais dans une appréhension constante. Pour le prêt accordé, Elliott voulait que je le représente au conseil. Une année d'enfer, la situation financière était toujours légèrement inférieure aux paramètres requis, chaque intervention de Yonghong, ne serait-ce que de quelques millions d'euros, intervenait au dernier moment. Nous avons dû pousser comme des fous. À la fin, lorsqu'il n'a pas pu rembourser la dette et que le club est passé aux mains d'Elliott, j'ai poussé un soupir de soulagement. Il y a eu d'autres moments difficiles, je pense à la défaite 5-0 à Bergame, avant de vivre ces années magiques".

L'objectif, cependant, est de ramener le Milan au sommet, même en Europe. Un parcours qui, pour Scaroni, est indissociable de la participation à la Ligue des champions et de la construction du nouveau stade : "La Ligue des champions est trop importante pour "nourrir" nos 550 millions de supporters, dont certains sont également présents à Dubaï et aux Émirats. Il l'est presque plus qu'un Scudetto. Mes deux batailles sont donc pour le nouveau stade et pour les droits de télévision internationaux".

"Exemple habituel : si nous gagnons 35 à 40 millions par an à San Siro, le Bayern en gagne au moins trois fois plus. Un beau stade, moderne, complet et éclairé est essentiel pour vendre les droits de télévision à l'étranger, et par conséquent pour attirer les sponsors. La Liga reçoit quatre fois ce que la ligue A reçoit. Le Real Madrid, comme nous, a un partenariat avec Emirates, mais il perçoit beaucoup plus parce qu'en dehors de l'Espagne, il parvient à mieux se vendre", a conclu le président de l'AC Milan.