France : Juninho dévoile le joueur "indispensable" pour les Bleus à la Coupe du monde

Pour l'ancien directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, un attaquant doit absolument être dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde.

La liste finale de Didier Deschamps pour la Coupe du monde approche à grands pas. Si certains sont assurés d'y être au sauf blessure, d'autres attendent avec impatience que le couperet tombe. C'est le cas d'Olivier Giroud dont la présence n'est pas assurée. Au micro de RMC Sport, Juninho a tranché concernant la sélection ou non d'Olivier Giroud pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

"Giroud est incontournable dans cette liste"

"Cette Coupe du monde sera encore plus facile à gérer parce que tu termines ton championnat un dimanche et le week-end d'après c'est la Coupe du monde. Normalement tu as trois semaines de préparation et c'est plus compliqué parce que certains sont meilleurs que d'autres et les autres ne jouent pas. Est-ce que Giroud est incontournable dans cette liste ? Oui, oui. C’est le deuxième meilleur buteur de l’histoire des Bleus", a expliqué Juninho.

"Il y a la possibilité d’emmener 26 joueurs dans cette Coupe du monde. On dit que peut-être Didier Deschamps va peut-être pas emmener 26 joueurs, mais un sélectionneur quand il appelle les joueurs pour une Coupe du monde c'est un message qu'il envoi pour beaucoup de monde. Imagine un jeune avant-centre voit la liste sans Giroud...", a ajouté le Brésilien.

"Autour de Giroud, Karim va s'amuser"

Pour Juninho, pas de doute, il faut emmener Olivier Giroud et il est même pour une association Giroud-Benzema en attaque : "Bien sûr, si tu dois décider entre Olivier Giroud et Karim Benzema, tu prends Benzema. Mais c’est le seul joueur qui te permet de bien jouer en 4-4-2. Car tu peux mettre deux joueurs rapides sur les côtés".

"Autour de lui, Karim va s’amuser. Il est tellement intelligent qu’il peut en profiter. Cela fait longtemps qu’on ne voit pas de grandes équipes jouer comme ça en 4-4-2. Une Coupe du monde, surtout en phase éliminatoire, ça ne se passe pas toujours comme on l’imagine. Je prends sans aucun doute Giroud", a conclu l'ancien meneur de jeu de Lyon.

Olivier Giroud est en bonne forme avec l'AC Milan. L'attaquant français a marqué cette semaine en Ligue des champions et en est à quatre buts et deux passes décisives en Serie A cette saison. En septembre, Olivier Giroud a répondu présent avec les Bleus, mais l'incertitude demeure sur la volonté de Didier Deschamps de convoquer Karim Benzema et Olivier Giroud en même temps, ce qui n'est plus arrivé depuis l'Euro 2020.