France-Galles (2-0) : La très belle opération des Bleues

Pour sa dernière sortie de l'année, les Bleues ont réalisé une très belle opération à l'occasion du match France-Galles, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2023.

A Guingamp, devant plus de 8000 spectateurs, les Bleues, en tête du groupe avec 15 points (+33) recevaient son dauphin, le Pays de Galles (13 points, +16).

Pas de but encaissé mais une défense parfois fraible

Quatre jours après sa victoire 6-0 contre le Kazakhstan, les joueuses de Corinne Diacre ont été moins prolifiques puisqu'elles n'ont marqué que deux buts et ont éprouvé des difficultés sur le plan défensif.

Le premier but a été inscrit par Kadidiatou Diani dans les arrêts de jeu de la première mi-temps (45+1e) après un joli travail de Delphine Cascarino pour servir sa coéquipière sur un plateau.

Le Pays de Galles s'est parfois montré dangereux mais Pauline Peyraud-Magnin a été décisive en repoussant une volée de Jessica Fishlock peu avant l'heure de jeu (59e). Le Pays de Galles a même terminé la rencontre à dix après l'expulsion de Kayleigh Green (70e).

Le bijou de Bacha

Malgré cette infériorité numérique, le Pays de Galles a tout de même trouvé le poteau à une minute de la fin du temps réglementaire sur une frappe de Fishlock. Sur la contre-attaque, Selma Bacha expédiait une superbe frappe lointaine en pleine lucarne portant le score à 2-0 et le clôturant par la même occasion. Il s'agit de son premier but en sélection.

Avec ce succès, la France poursuit son sans-faute (six victoires en six matches) et prend cinq points d'avance sur le Pays de Galles à quatre journées de la fin des éliminatoires. Des éliminatoires qui reprendront le 8 avril 2022 avec un déplacement des Bleues au Pays de Galles.

Le classement du groupe I après France-Galles

1. France : 18 points

2. Galles : 13 points

3. Slovénie : 11 points

4. Grèce : 7 points

5. Kazakhstan : 0 point

L'article continue ci-dessous

6. Estonie : 0 point

Dans ce groupe, toutes les équipes ont joué six matches sauf le Kazakhstan et l'Estonie qui ne comptent que cinq matches.