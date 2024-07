France (F) - Canada (F) : Les Bleues chutent face aux Canadiennes (1-2)

L'Equipe de France féminine était aux prises avec celle du Canada, dimanche pour le compte de la 2e journée des JO. Score final, 2-1.

L'Equipe de France féminine affrontait dimanche soir à l'occasion de la deuxième journée des Jeux Olympiques. Face à une équipe canadienne qui jouait sa survie dans le tournoi, les Bleues, bousculées par moments, n'ont pas réussi à tenir le score jusqu'au bout.

Les Bleues prennent les devants

Le Canada démarrait en force la rencontre mais c'étaient les Bleues qui s'illustraient en premier avec une première accélération de Delphine Cascarino qui ne parvenait pas à ajuster son centre (4). La France passait même près d'ouvrir le score suite à une erreur de relance des Canadiennes qui permettait à Toletti de prendre sa chance mais finissait par buter sur Sheridan (6e).

Les Bleues prenaient ensuite le jeu à leur compte et enchaînaient les occasions sans pour autant trouver la faille. Plus haut, les Françaises se faisaient peur derrière sur un centre de Lawrence relâché par Peyraud-Magning mais sauvé par Mbock (34e). Cette alerte sonnait les Bleues qui ouvraient le score 10 minutes plus tard par l'entremise de Marie-Antoinette Katoto qui profitait d'une passe de Dali pour éliminer Buchanan et ajuster Sheridan (1-0, 42e). Ce sera le score au terme du premier acte.

Le Canada revient de loin

En seconde période, la France continuait sur sa lancée avec des offensives répétées sur le camp du Canada. Rassurée par leur gardienne Sheridan derrière, les Canadiennes allaient aussi à l'assaut des Françaises et finissaient par remettre les pendules à l'heure. Après un centre mal repoussé de Peyraud-Magnin, le ballon revenait dans les pieds de Jessie Fleming qui ne se faisait pas prier pour marquer dans le but vide (1-1, 58e). Ce but revigorait le Canada qui multipliait les assauts sur le camp français.

De leur côté, les Bleues reculaient et commençaient à subir. La France parvenait tout de même à s'offrir une nouvelle offensive avec Toletti qui butait sur Sheridan avec sa demi-volée (87e). Au bout de 13 minutes de temps additionnel, les Canadiennes marquaient enfin le but salvateur grâce à Vanessa Gilles qui exploitait un ballon relâché par Picaud qui avait remplacé Peyraud-Magnin, blessée (1-2, 90e+12). Le Canada reste ainsi en vie dans la compétition et les Bleues vont devoir chercher leur qualification lors du prochain match.