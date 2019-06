France - États-Unis, Jill Ellis : "Nous respectons beaucoup les Bleues"

La sélectionneure américaine a insisté sur le fait que son équipe se méfiait beaucoup de la France, en attendant le quart de finale de vendredi.

La polémique entre Donald Trump et votre capitaine, Megan Rapinoe, peut-elle perturber le groupe ?

Cette équipe a une grande force de concentration, nous soutenons tous Megan et pour nos joueuses il y a seulement un seul objectif : la victoire. Tout ce qui se passe à côté ne nous déstabilise pas. Il y a beaucoup d’enthousiasme par rapport à ce match.

Comment jugez-vous l’équipe de depuis le début de la compétition ?

L’Équipe de France a de grandes joueuses mais mon équipe est prête pour répondre à ce défi, pour obtenir la possession et marquer des buts. Nous respectons beaucoup cette équipe, c’est une sélection en pleine expansion. Corinne (Diacre) a fait un excellent travail mais demain chacun voudra la victoire, ce sera une grosse bataille.

Justement, quelles sont les failles de cette sélection ?

La France a un style de jeu. La était un très bon test pour nous en phase de groupe, mais demain sera une bataille très physique, on a déjà eu cette expérience. On va tenter d’exploiter nos armes.

"Nous vivons en constante pression."

Ressentez-vous de la pression avant ce quart de finale très attendu ?

Je pense que l’équipe américaine vit en constante pression, il y en a toujours car c’est un grand match et les joueuses le savent. Il y a beaucoup d’attente, évidemment il y aura un peu plus de stress mais on saura gérer ça.

Vous allez dépasser April Heinrichs en tant que sélectionneure avec le plus grand nombre de matches à la tête de cette équipe. Cela vous ravie ?

Je ne fais pas réellement attention au temps qui passe, je n’ai pas compté mon nombre de matches mais c’est un grand honneur d’entraîner cette équipe et de continuer à gagner.

Propos recueillis par Adrien Mathieu.