France Espoirs : Ripoll explique pourquoi il a enfin sélectionné Cherki

Rayan Cherki (OL) a été convoqué en équipe de France Espoirs pour la première fois de sa carrière et Sylvain Ripoll a expliqué son choix.

L'équipe de France Espoirs s'apprête à jouer deux matches dans le cadre des éliminatoires de l'Euro Espoirs 2023 : contre l'Ukraine (le vendredi 8 octobre à Brest) puis contre la Serbie (le mardi 12 octobre à Belgrade).

Pour ces deux rencontres, Sylvain Ripoll a dévoilé le jeudi 30 septembre une liste de 23 joueurs. Plusieurs joueurs ont été convoqués pour la première fois à cette occasion : les Lyonnais Rayan Cherki et Malo Gusto ainsi qu'Amine Adli (Bayer Leverkusen) et Janis Antiste (La Spezia).

Ce mardi, lors d'une conférence de presse, Sylvain Ripoll pourquoi il avait sélectionné pour la première fois Rayan Cherki : « Rayan a le potentiel identifié, c'est un joueur de talent, capable de faire des différences individuelles, ce qui lui manque, c'est de gagner du temps de jeu plus conséquent au fur et à mesure. Si je l'ai pris, c'est parce que j'ai identifié qu'on avait des manques sur cette capacité à faire des différences individuelles. »

« Les solutions, on ne peut pas toujours les trouver collectivement. Le collectif doit permettre d'isoler des uns contre uns et de mettre sur orbite des joueurs capable de faire des différences individuelles. Le nombre de matches qui se débloquent sur des situations individuelles est énorme. Certainement, j'ai estimé qu'on en manquait pour anticiper la venue de Rayan avec nous », a ajouté Ripoll.

Le sélectionneur des Bleuets a aussi justifié son choix d'appeler Malo Gusto : « Malo Gusto était dans les radars. Il réalise un début de saison frais, pétillant, tranchant sur le plan défensif, c'est un garçon qui a une vitesse de course, des appuis forts et la capacité à se projeter et amener le danger sur les dédoublements. C'est ce que j'ai vu depuis le début du championnat qui m'a poussé à appeler Malo sur un poste où il n'y a pas énormément de possibilités. »

Le fait que ces deux joueurs soient surclassés ne fait pas peur au sélectionneur : « Ce sont des garçons qui, malgré leur jeune âge, évoluent au plus haut niveau de façon plus ou moins régulière. […] C'est en effet assez rare d'avoir en catégorie Espoirs plusieurs doubles surclassements. Mais ce que je prends en compte, c'est le niveau de performance et ce que je vois semaine après semaine. »

La liste des Bleuets pour France-Ukraine et Serbie-France

Gardiens : Bajic (Saint-Etienne), Dietsch (Seraing), Meslier (Leeds).

Défenseurs : Badé (Rennes), B. Badiashile (Monaco), Bard (Nice), Gusto (Lyon), P. Kalulu (Milan), Saliba (OM), Truffert (Rennes).

Milieux : Beka Beka (Lokomotiv Moscou), Camavinga (Real Madrid), Caqueret (Lyon), Chotard (Montpellier), S. Diop (Monaco), K. Thuram (Nice).

Attaquants : A. Adli (Bayer Leverkusen), Antiste (La Spezia), Cherki (Lyon), Cho (Angers), Gouiri (Nice), Kalimuendo (Lens).

Initialement convoqué, Enzo Le Fée (Lorient) a déclaré forfait pour ce rassemblement et ne sera pas remplacé.