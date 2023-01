France : Emmanuel Petit pousse un énorme coup de gueule contre Noël Le Graët

Le champion du monde 1998 a dressé un terrible constat sur le président de la FFF et regrette le silence de Didier Deschamps.

Noël Le Graët est dans l'oeil du cyclone depuis ce week-end pour ses propos scandaleux sur Zinedine Zidane. Le président de la FFF n'a jamais autant fait l'unanimité, mais contre lui. Sa position devient insoutenable et il est difficile de l'imaginer rester à son poste dans les semaines à venir. Fervent opposant de Noël Le Graët depuis plusieurs années, Emmanuel Petit a poussé un sacré coup de gueule à l'encontre du président de la FFF au micro de RMC Sport.

"Il ne mérite pas qu'on parle de lui"

"J’étais tout seul dans le désert parce que l’on était une poignée à avoir le courage de prendre position. Parce que le système électoral de la Fédération c’est purement et simplement une baronnie. C’est de l’entre soi et une poignée de personnes qui décident plutôt que l’intérêt général. On ne consulte jamais, on fait tout dans un entre soi. C’est de la dictature. Que cela soit cet événement qui touche Zizou l’icône nationale et que d’un seul coup cela ouvre une porte et tout le monde demande sa démission, j’ai envie de leur dire: 'les gars réveillez-vous!' Cela fait quinze ans que cela dure ces bêtises-là", a lancé Emmanuel Petit.

"Ce personnage ne mérite même pas que l’on cite son nom, il ne mérite même plus que l’on parle de lui. Je vais faire un aveu, j’ai honte de faire partie de la même famille que lui. On fait partie de la famille du football français. Ce mec n’aime pas les footballeurs. Vous avez vu comment il a parlé de Zizou et de Platini, les deux plus grands joueurs de ces dernières décennies. Comment il s’est aussi frité avec Kylian Mbappé. On est des dizaines comme cela parmi les anciens internationaux", a ajouté l'ancien milieu de terrain des Bleus.

"Il fait ce qu'il veut depuis des années"

Emmanuel Petit ne croit pas une seconde que le Comex poussera Noël Le Graët à la démission : "Noël Le Graët, tous on le déteste! On le déteste ce mec! On le déteste parce qu’il vit tout seul sur son perchoir et agit de façon dictatoriale avec beaucoup de soumission autour de lui parce qu’il sait très bien comment fonctionne le système. Il en use et il en abuse. Le Comex, je suis curieux de voir ce qu’a dit Eric Borghiniqui est l’un des fidèles lieutenants de Noël Le Graët. Sincèrement on sort des chartes d’éthique pour les joueurs, on sort des chartes d’éthique pour les entraîneurs. Dès qu’ils fautent, ils se retrouvent en commission de discipline avec des amendes et des suspensions. Et lui il fait ce qu’il veut depuis des années... En veux-tu en voilà."

Emmanuel Petit ne comprend pas que Didier Deschamps ne se soit pas désolidarisé du discours de Noël Le Graët : "Bien sûr que cela me choque. Je peux comprendre sa proximité parce qu’il forme un binôme. Je peux comprendre d’un point de vue professionnel qu’il soutienne son président. Mais, hey, on a gagné la Coupe du monde ensemble. On a été les premiers à gagner la Coupe du monde et c’était notre capitaine. Quand je vois qu’il ne prend pas la parole... Ne serait-ce que juste un tweet en disant qu’il se désolidarise des propos de Noël Le Graët qui n’appartiennent qu’à lui. Je ne suis même pas choqué parce que cela fait longtemps...".

"Le silence de Deschamps est assourdissant"

"Chacun essaye de voir son propre intérêt quand il y a son destin professionnel en jeu. Je ne peux pas lui en vouloir (à Deschamps) pour cela. En revanche, par rapport à ce que l’on a vécu tous ensemble et que l’on vit encore ensemble… Je rappelle quand même qu’à la fin du mois de janvier tout France 98 va se réunir comme on le fait chaque année. Didier Deschamps ne vient plus et je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu’il a des problèmes avec certains joueurs mais je ne veux pas rentrer là-dedans", a ajouté le champion du monde 1998.

"Didier Deschamps c’est notre représentant, notre sélectionneur et surtout un ancien coéquipier. On est copains aussi. C’est un silence assourdissant comme le Comex. Tout le monde dans le football, même à l’extérieur de la France, a été outré et scandalisé. Peut-être que sa rivalité avec

entre en jeu. Je n’en sais rien. Il y a des choses qui m’échappent. Je ne comprends pas. Je ne suis pas un carriériste là-dessus, je ne demande pas de pouvoir. Mais quand tu as affaire à des gens qui veulent absolument le pouvoir, peut-être qu’ils ont une autre façon de réfléchir et d’analyser les choses. Je sais que si j’avais été sélectionneur à sa place, j’aurais fait une sortie médiatique en disant que ce n’était que les propos de Noël Le Graët. Je me serais désengagé, tout simplement", a conclu Emmanuel Petit.

