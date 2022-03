Après la victoire face à la Côte d'Ivoire, vendredi, l'équipe de France va enchaîner avec un autre match amical contre l'Afrique du Sud ce mardi. Lo'ccasion pour Didier Deschamps de continuer sa revue d'effectif, à commencer par le poste de gardien de but, avec la titularisation de Mike Maignan en lieu et place d'Hugo Lloris, comme il l'a confirmé lors de la conférence de presse de veille de match.

Sur Mike Maignan

"Il est dans une progression constante, ce qu'il réalisait à Lille, ce qu'il est capable de réaliser à Milan... C'est une très bonne chose. Je vous avais dit que c'était pour moi le moment de voir le maximum de joueurs en action, les gardiens en font partie. Mike c'est la force tranquille avec un caractère de leader."

Sur Kimpembe

"Je ne vais pas juger Kimpembe sur ses matchs au PSG. Là, il n'était pas disponible sur le premier match, là il n'y a plus de soucis. Kimpembe a joué beaucoup de matchs avec nous. Il y a de la concurrence à ce poste là. Kim reste Kim, il y a des personnes où il est moins bien, mais je sais que je peux compter sur lui. Il a rien perdu, il a rien gagné, mais il est là."

Dernier match amical avant la Coupe du monde ?

"Non. En novembre, comme c'est prévu aujourd'hui... Vu que les joueurs seront à disposition le 15 novembre et que le premier match sera au plus tard le 24 novembre, c'est impossible. Mais certes il n'y aura pas l'appelation amicale, les 4 matchs de juin et les 3 matchs de septembre, on est dans la compétition de la Nations League, mais c'est dans l'optique de la Coupe du monde en novembre".

Sur Tchouaméni

"C'est une option en plus ? Après, titulaire, ça dépendra des situations, mais ce qu'il a été capable de faire par rapport à la qualité de l'adversaire, c'est tout à son mérite".

Kylian Mbappé différent avec les Bleus après la déception au PSG?

"Depuis qu'il est arrivé, il est radieux, souriant, comme on le connaît depuis le départ. C'est le foot, c'est dur mais c'est déjà derrière. C'est un joueur important décisif. C'est pas Kylian et le groupe, c'est Kylian dans le groupe. Ils ont du plaisir à être ensemble. C'est quelque chose à laquelle je suis attentif".

Sur l'apport offensif des latéraux

"Ils sont là pour utiliser la largueur, comme on a fait. Après on peut être en phase défensive si un est haut du côté opposé, comme Kingsley l'a fait. Cela dépend de l'action. On peut sortir à 3 et c'est à eux d'occuper la largeur".