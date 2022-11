France : Daniel Riolo vante la chance de Didier Deschamps

La France a réussi son entrée en lice avec une victoire contre l'Australie. Les choix parfois forcés de Deschamps ont été payants.

L'équipe de France s'est faite peur en début de match, mais s'est finalement imposée face à l'Australie ce mardi soir lors de son entrée en lice dans la Coupe du monde 2022. Pourtant, l'entame de matches des Bleus est proche de virer à la catastrophe avec un but encaissé rapidement et la blessure, grave visiblement, de Lucas Hernandez, qui devrait être forfait pour la suite du tournoi selon L'Equipe.

Néanmoins, avec l'entrée de Théo Hernandez qui a dynamisé le côté gauche, la France s'est sortie du piège australien avec à la clé une victoire 4-1 et un doublé d'Olivier Giroud. Au micro de RMC, Daniel Riolo a une nouvelle fois vanté la célèbre "chatte" à Didier Deschamps révélant que certaines décisions prises par la force du destin sont et seront finalement bénéfiques au Bleus et à son sélectionneur pour cette Coupe du monde.

"Les évènements sont souvent favorables à Deschamps"

"Il a été obligé de prendre Giroud parce qu'il y avait une pression populaire, qu'il a vu qu'il était bon et qu'il mettait encore des buts. L'équipe de France, c'est aussi un peu de politique. Didier Deschamps a pris des décisions, il s'est un peu mis dans la merde et il a ce truc Didier Deschamps, c'est que les évènements lui sont souvent favorables", a analysé le consultant RMC.

C'est à dire, c'est pareil avec la blessure de Lucas Hernandez, il va se retrouver avec un superbe arrière gauche alors qu'il n'était pas parti pour en faire un titulaire. Il n'a plus de doublure à ce poste là ? Oui, mais ça fait partie du jeu, il avait un poste doublé, il y a quelqu'un qui s'est blessé, il ne triple pas les postes c'est normal", a ajouté Daniel Riolo.

"Théo Hernandez va se retrouver titulaire et être très bon"

Le consultant de l'After RMC estime que certains évènements malheureux se transforment en évènements positifs pour Didier Deschamps : "C'est vrai que souvent Didier Deschamps a des décisions forcées par les évènements qui vont en sa faveur. La pour le coup avec Théo Hernandez, il va se retrouver titulaire et il va probablement être très bon dans cette Coupe du monde. Karim Benzema se blesse et hop Olivier Giroud est là. Il a fait une superbe saison, c'est pour ça qu'il revient, sinon il ne le rappelle pas, et il est là, il va être titulaire".

"Avec Olivier Giroud, il gagne un homme hyper motivé, hyper professionnel, qui s'entend bien avec tous les mecs de l'équipe, qui est vraiment pote avec tout le monde. Un joueur qui va encore être bon, qui a encore été bon ce soir, qui a encore mis deux buts. Et qui je suis désolé, comme beaucoup de neuf est meilleur quand ça joue haut et qu'il y a des mecs à côté pour lui donner les ballons. Quand il joue avec Dembélé, Mbappé et Griezmann, forcément il est meilleur", a conclu Daniel Riolo. Force est de constaté que face à l'Australie, les blessures de Lucas Hernandez et Karim Benzema ont été un mal pour un bien pour les Bleus, reste à voir si cette tendance se poursuivra jusqu'au bout de cette Coupe du monde 2022.