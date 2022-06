France - Danemark : Benzema devrait démarrer, tout comme Coman

Karim Benzema devrait être aligné d'entrée vendredi lors de l'opposition des Bleus contre le Danemark.

Moins de six jours après la finale de la Ligue des champions, Karim Benzema retrouvera-t-il la pelouse du stade de France dans un rôle de titulaire ? Vendredi, à la veille de la rencontre contre le Danemark, Guy Stéphan, présent en conférence de presse à la place de Didier Deschamps (resté près de sa famille après le décès de son père) avait laissé planer le doute.

Alors que le Madrilène ne s'est entraîné que jeudi et très légèrement. Si Mbappé et Griezmann, entre autres, se sont exercés à faire des reprises de volée, Benzema a écourté la séance au même titre que Varane, les frères Hernandez et Pavard.

"J'ai discuté avec lui. Karim a fait juste la séance d'hier qui était assez ludique. On a l'habitude à J-2 de ne pas faire beaucoup d'intensité. On est encore à 24h du match, on a l'entraînement de l'après-midi. On a du temps pour voir comment il a récupéré", expliquait Guy Stéphan en conférence de presse.





La même défense que contre la Côte d'Ivoire





Jeudi, Benzema a bien pris part à l'opposition de veille de match au stade de France et se trouvait dans une équipe qui devrait démarrer contre le Danemark. Outre le quintuple vainqueur de la C1, Griezmann et Mbappé devraient aussi prendre place dans le onze de départ.



En l'absence de Paul Pogba, Guy Stéphane devrait aligner la paire Kanté-Tchouameni au milieu dans un système en 3-4-2 sans surprise. C'est en tout cas le sens de la dernière mise en place. Pour les pistons, Kingsley Coman devrait commencer à droite et Théo Hernandez à gauche.



En défense centrale, Guy Stéphan et Didier Deschamps ont choisi de reconduire les trois mêmes hommes que contre la Côte d'Ivoire à Marseille (2-1, le 25 mars) : Koundé, Varane, Hernandez.



Composition probable : Lloris (cap.) - Koundé, Varane, L. Hernandez - Coman, Kanté, Tchouameni, T. Hernandez - Griezmann, Benzema, Mbappé.