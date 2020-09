France-Croatie (4-2) : Giroud et Lloris encensent Camavinga

Le capitaine et le buteur des Bleus ont apprécié la prestation de Camavinga.

Entré en jeu à la 63e minute à la place de Ngolo Kanté, Eduardo Camavinga a fêté face à la sa première sélection, à seulement 17 ans ! En conférence de presse d'après-match, le capitaine des Bleus, Hugo Lloris, et l'attaquant Olivier Giroud ont salué la première prestation sous le maillot de l'équipe de du talentueux milieu de terrain :

Hugo Lloris : "Il a été très bon, en effet. Il amène de la fraîcheur, encore plus pour nous les anciens. Il a cette prestance sur le terrain. Il voit le choses avant tout le monde, et ce soir pour sa première il a su avoir un impact et aider l'équipe avec de gros effors au milieu. C'est une super entrée pour lui."

Olivier Giroud, entré en jeu en même temps que Camavinga : "Je lui ai dit de jouer avec la spontanéité qu'il avait affiché à l'entraînement, avec son naturel aussi. Il a beaucoup de confiance en lui et il a montré beaucoup de sérénité pour sa première. [...] C'est quelqu'un qui est à l'écoute. Il est impressionnant de maturité pour son âge."