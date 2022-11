France - Coupe du monde 2022 : Daniel Riolo dézingue la liste de Didier Deschamps

Didier Deschamps a surpris son monde avec quelques choix lors de l'annonce de sa liste pour la Coupe du monde au Qatar et certains choix divisent.

Didier Deschamps a dévoilé sa liste des 25 pour la Coupe du monde au Qatar ce mercredi soir. Une liste avec peu de latéraux et sous-entendant, ce qu'il a confirmé par la suite, la fin de la défense à trois. Les choix de Didier Deschamps étaient attendus, mais certains ont tout de même été déçu par quelques choix dans cette liste. Au micro de RMC, Daniel Riolo, sarcastique à souhait, a dézingué la liste des 25 des Bleus.

"Le rêve est terminé"

"Il n'y aura pas de sourires parce que ceux qui ont rêvé d'une défense à trois avec Théo Hernandez qui cavale sur le côté gauche, remontant le couloir pour aller porter main forte aux attaquants et avec son pendant à droite, qui aurait pu être Kingsley Coman dans les rêves les plus fou... Non, le rêve est terminé. Nous jouerons avec quatre défenseurs. D'ailleurs y a-t-il assez de défenseurs centraux dans ce groupe ? C'est la seule question que je me pose. Il n'y en a que sept", a indiqué le consultant de l'After.

"Il n'y a que des défenseurs centraux. Il n'y a pas de latéraux ? A quoi ça sert. On a été champions du monde sans latéraux, il y avait quatre défenseurs centraux, c'est la marque de fabrique Deschamps. Au milieu de terrain la créativité est proche du néant. Cela jouera avec Tchouaméni, Fofana, Rabiot et les trois devants, envoyez la musique, faites nous rêvez, Mbappé, les chevauchées, Benzema qui lui donne un ballon en profondeur et Griezmann qui vient donner un coup de main au milieu parce qu'il faut avant tout être solide", a ajouté Daniel Riolo.

"Veretout a changé d'agent, c'est pour ça qu'il est là"

Le consultant RMC est passé au stade supérieur de l'ironie, découpant le choix Veretout avec humour : "Si cela avait été la liste pour la Coupe du monde de rugby, au niveau du pack on écrase tout le monde. Niveau muscle on est béton armé. Une fois que t'as analysé la liste des 25, la façon dont on va jouer, y a-t-il une surprise ? Non. Il y a le milieu de terrain de l'OM qui a montré en Ligue des champions qu'il était au niveau".

"Et puis il y a le cadeau qu'on attendait, et il est tombé. Jordan Veretout est dans la liste, c'est normal, il a changé d'agent il n'y a pas longtemps. Il n'y a aucun sous-entendu dans mes propos. Je ne suis pas sûr qu'il ait mérité sur le terrain d'être présent dans cette liste", a conclu un Daniel Riolo en grande forme plein de sarcasme.

Si le côté défensif et préférant la solidité à un jeu offensif est reproché à Didier Deschamps par Daniel Riolo, une chose est incontestable, cette liste comporte très peu de latéraux de métiers et cela pourrait jouer des tours à l'équipe de France si Théo Hernandez et/ou Benjamin Pavard étaient amenés à se blesser ou à être suspendus au cours de la compétition. En 2018 aussi, Didier Deschamps avait été critiqué pour certains choix et la France avait finalement été sacrée championne du monde. Le seul juge de paix pour Deschamps sera les résultats.