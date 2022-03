France-Côte d'Ivoire : la prestation XXL de Tchouaméni

● La France est invaincue lors de ses 19 derniers matches (13 victoires, 6 nuls), sa meilleure série depuis septembre 2010-juin 2012 (23). Les Bleus restent sur 6 succès, une première depuis mars-juin 2016 (6 également), marquant 19 buts sur la période et en encaissant seulement 4.

● La France n'a perdu aucun de ses 9 derniers matches après avoir concédé l'ouverture du score (4 victoires, 5 nuls), et a remporté les 3 plus récents (contre la Belgique, l'Espagne et la Côte d'Ivoire).

● La France a marqué lors de chacun de ses 19 derniers matches (43 buts au total), nouvelle plus longue série de son histoire.

● La France a inscrit 3 de ses 6 derniers buts après la 80e minute de jeu, soit autant que lors de ses 32 précédents.

● Olivier Giroud est devenu le 2e joueur de l'histoire de l'équipe de France à marquer à au moins 35 ans (35 ans et 5 mois ce soir), après Roger Marche en décembre 1959 contre l'Espagne (35 ans et 9 mois). L'attaquant a marqué 12 buts de la tête avec les Bleus, au moins 2 fois plus que tout autre joueur au 21e siècle.

● Olivier Giroud est seulement le second joueur évoluant à l'AC Milan à marquer avec la France au 21e siècle, après... Théo Hernandez en octobre dernier contre la Belgique. Avant cela, il faut remonter à Marcel Desailly en février 1998 face à la Norvège.

● Théo Hernandez a donné 4 passes décisives depuis ses débuts avec l'équipe de France le 7 septembre dernier, aucun Bleu ne fait mieux sur la période (à égalité avec Kylian Mbappé). Ses 4 passes décisives ont été délivrées lors de ses 3 derniers matches (1 contre l'Espagne, 2 contre le Kazhakstan, 1 contre la Côte d'Ivoire).

● Aurélien Tchouaméni a disputé 16 duels, en a remporté 12 et a récupéré 9 ballons ce soir, les plus hauts totaux parmi les joueurs de l'équipe de France. Il a marqué son premier but avec les Bleus sur son 4e tir (le 2e cadré).

● Jonathan Clauss (29 ans et 181 jours) est devenu le joueur le plus âgé à connaître sa première sélection en équipe de France depuis Steve Savidan contre l'Uruguay le 19 novembre 2008 (30 ans et 143 jours).