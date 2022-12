France - Chelsea : "N'Golo Kanté doit songer à la retraite" d'après un ancien international français

Souvent blessé avec Chelsea depuis deux ans, le milieu de terrain des Bleus a reçu un étrange conseil : prendre sa retraite.

Le plus important dans la vie, c'est la santé. Cette phrase N'Golo Kanté ne peut que l'approuver. Tout ce que l'on souhaite au chouchou du public français pour l'année 2023 c'est une bien meilleure santé qu'en 2022. L'homme fort du titre de champion du monde en 2018 a manqué la Coupe du monde au Qatar en raison d'un pépin physique.

"Kanté approche de la fin de carrière"

Pire encore, N'Golo Kanté n'a joué que deux petits matches lors de la première partie de saison avec les Blues tant il a été freiné par les caprices de son corps. Ces dernières années, le milieu de terrain français a hérité de l'étiquette de joueur fragile en raison de ses nombreuses blessures et alors qu'il n'a que 31 ans, Frank Leboeuf l'invite déjà à penser à la retraite.

Dans une interview accordée à Safe Betting Sites, le champion du monde 1998 a alerté N'Golo Kanté sur sa santé actuelle et lui conseille de songer à prendre sa retraite si les pépins physiques persistent encore : "Je n'ai pas parlé directement à Kanté de sa forme physique et de ce qu'il ressent, mais il se pourrait qu'il approche de la fin sa carrière".

"Peut-être que c'est fini pour lui"

"Parce que le fait est que nous devons comprendre que nous parlons d'un être humain. Soudain, ton corps dit OK, ça suffit, laisse-moi tranquille. La fin de carrière fait aussi partie de votre carrière, et vous devez choisir le bon moment pour abandonner. Même si vous ne voulez pas et même si votre football est excellent et que vous voulez continuer", a ajouté Frank Leboeuf.

“Il faut donner de l'envie aux gens et non de la pitié. Vous devez donc prendre une décision dans votre esprit concernant la retraite. Tu dois parler à ta famille et dire peut-être que c'est fini. Je ne connais donc pas sa forme, mais si Kanté sent qu'il peut bien servir Chelsea, il devrait rester", a conclu l'ancien défenseur de Chelsea.

Pour rappel, N'Golo Kanté est en fin de contrat avec Chelsea au mois de juin prochain, il sera donc libre de signer avec le club de son choix pour la saison prochaine dans moins de dix jours. Son nom a été associé au FC Barcelone récemment. Même si les blessures ont freiné sa carrière, N'Golo Kanté conserve une belle cote sur le marché.