France ou Cameroun ? Hugo Ekitike préfère prendre son temps

A 19 ans, Hugo Ekitike est l'une des révélations de la saison en Ligue 1. Il a inscrit 9 buts en 23 matches cette saison en championnat. Courtisé par les plus grands clubs européens (dont le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et l'AC Milan), il n'a pas encore décidé de son avenir en club ni en… sélection.

« Les Bleus, un objectif ? Évidemment ! Ce serait mentir de dire le contraire. Mais j'en suis loin », a-t-il confié à nos confrères de L'Equipe.

Ayant des origines camerounaises par son père, Hugo Ekitike est également courtisé par les Lions indomptables. Samuel Eto'o, le président de la Fécafoot, est même venu à Reims lors du match contre Lens, pour tenter de convaincre le joueur d'opter pour la sélection africaine.

Mais Ekitike préfère patienter : « Pour moi, c'est le plus grand joueur africain de tous les temps. Quand tu ramènes Samuel Eto'o dans ton stade, tu commences à prendre mesure de la dimension que tu prends. […] J'ai une attache particulière pour le Cameroun, même si je suis français. Ce sont mes racines aussi. Mais aujourd'hui, je ne préfère pas me concentrer sur un choix de sélection. »

Et quand on lui demande s'il se voit jouer la Coupe du monde au Qatar (le Cameroun et la France sont qualifiés pour la phase finale), il se montre prudent : « Pourquoi pas ! Mais j'ai d'autres choses à voir avant. Il faut prendre les instants qui arrivent un par un. Quand ce sera le moment, je me demanderai : « Qu'est-ce que je fais ? » Pour l'instant, tranquille. »

En attendant de faire un choix définitif, Hugo Ekitike va disputer le Tournoi Maurice-Revello à Toulon avec l'équipe de France des moins de 20 ans à partir du 29 mai.