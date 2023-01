France : Bixente Lizarazu fracasse Noël Le Graët !

Le champion du monde 1998 en a remis une couche sur les propos de Noël Le Graët sur Zinedine Zidane.

La crise à la Fédération Française de Football a été mis entre parenthèses avec la mise en retrait de Noël Le Graët. Le président de la FFF a payé au plus haut prix sa déclaration envers Zinedine Zidane. Une sortie qui n'a pas laissée insensible l'ancien coéquipier du numéro 10 français. Dans une interview accordée à L'Equipe, Bixente Lizarazu a réagi à la sortie médiatique qui a causé la perte de Noël Le Graët.

"La goutte d'eau"

"La décision de la FFF concernant Le Graët ? Je pense que c'était la bonne décision. La mise en retrait, c'était le minimum que le COMEX pouvait faire. Ce qui est fou, c'est d'en être arrivé là alors qu'on vient de jouer une finale de Coupe du monde. Mais la sortie de Noël Le Graët sur "Zizou" a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase", a lancé l'ancien latéral du Bayern Munich.

Bixente Lizarazu n'en revenait pas lorsqu'il a entendu les propos sur Zinedine Zidane : "Je me suis dit qu'il avait pété un plomb. Quand tu es à la tête de la FFF, tu es déjà le garant des valeurs de l'équipe de France, donc tu ne peux pas répondre avec autant de mépris au sujet de celui qui est, avec "Platoche", le plus grand joueur de l'histoire des Bleus".

Trop "d'irrespect"

"En ayant gagné trois Ligues des champions avec le Real Madrid, il est en plus un postulant légitime pour être sélectionneur des Bleus et il n'a jamais caché son envie de l'être un jour, sans jamais aller au-delà de déclarer sa disponibilité et son amour de l'équipe de France. On doit tous se réjouir de cela et le président de la FFF le premier, au lieu de parler de "Zizou" avec autant d'irrespect", a ajouté le champion du monde 1998.

Bixente Lizarazu est conscient que la sortie médiatique sur Zidane n'est pas le seul faux-pas de Le Graët, mais il estime que ça l'a mis encore plus sous le feu de projecteurs : "Parce que c'est la sortie de plus, la sortie de trop. Parce que "ZZ" est une légende du football français et qu'il touche tous les Français. Parce qu'on pouvait entendre directement dans cette interview le mépris qu'il pouvait avoir pour un joueur aussi emblématique que lui. Les gens ont réagi spontanément. Je pense aussi que la réaction rapide de Kylian Mbappé a beaucoup marqué. Noël Le Graët a été un dirigeant d'envergure par le passé".

"Le Graët n'est plus la même personne"

"Mais aujourd'hui, au-delà de sa sortie sur "Zizou", il y a ses déclarations polémiques sur les sujets sociétaux dont vous parlez. Il est apparu déconnecté, c'était gênant. Sans oublier les accusations de sexisme dont il est l'objet avec une enquête diligentée par le ministère des Sports. On parle aussi d'un homme dont on peut penser qu'il a perdu de sa lucidité, de sa vivacité d'esprit et de sa connexion avec un monde qui évolue. Le football est le reflet de la société. Tout ce qu'il y a de plus inacceptable dans la société peut s'y retrouver. Je ne dis pas que c'est facile à traiter, mais le monde du foot doit au moins ouvrir les yeux", a ajouté le champion du monde 1998.

Bixente Lizarazu avoue que Noël Le Graët aurait dû céder sa place bien avant : "Le mandat de trop ? On peut se poser la question, non ? Malheureusement, tout le monde doit connaître ses limites pour certaines fonctions. Là on se dit quand même que depuis plusieurs mois, voire années, il y a des comportements, des prises de parole qui interpellent et que ça ne peut pas durer plus longtemps. Noël Le Graët, je l'ai connu quand j'étais joueur de l'équipe de France, il était dans la délégation, c'était un dirigeant brillant. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la même personne. Il y a, de toute manière, un problème de gouvernance et de contre-pouvoir à la FFF. Sa mise en retrait est tout à fait normale et, pour moi, il faut passer à autre chose".