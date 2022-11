France - Australie : un rôle complètement inattendu pour Griezmann !

Selon les informations de L'Equipe, le staff de l'équipe de France réfléchit à aligner Antoine Griezmann dans une position reculée face à l'Australie.

C'est une idée soumise par certains observateurs, dont l'ancien international français Johan Micoud, qui commence à prendre forme dans le staff technique de l'équipe de France : Antoine Griezmann peut-il évoluer dans une position de vrai milieu de terrain relayeur ? Cette hypothèse tarauderait l'esprit de Didier Deschamps si les Bleus étaient amenés à évoluer en 4-3-3 contre l'Australie.

Griezmann a le profil de l'emploi

Généreux défensivement, précieux pour sa qualité technique dans les sorties de balle et l'orientation du jeu, Antoine Griezmann permettrait à l'équipe de France d'avoir davantage d'expérience et de garanties dans la tenue du ballon, au milieu de terrain.

L'Australie devrait proposer un bloc bas et compact. Cette opposition pourrait appeler à un 4-3-3, même si un 4-4-2 à plat est aussi envisagé, auquel cas Griezmann glisserait sur le flanc droit sur les phases sans ballon. Selon les informations de L’Équipe, la tendance serait à la première option. Et elle incluerait donc la titularisation d'un 4e joueur à vocation offensive, comme Ousmane Dembélé ou Kingsley Coman.

« Le volume de jeu de Griezmann étend le champ des possibles avec lui, indiquent les journalistes Damien Degorre et Hugo Delom. Et si Deschamps innovait et l’utilisait dans un rôle de milieu relayeur à la façon d’Angel Di Maria lorsqu’il évoluait au Real Madrid sous les ordres de Carlo Ancelotti en 2013 ? L’idée n’est pas écartée par le sélectionneur, surtout face à un adversaire qui lui offre une large possession (…) Griezmann en relayeur, cela supposerait alors de jouer avec quatre joueurs offensifs par nature. Le troisième larron de l’attaque, à côté de Benzema et de Mbappé, serait alors Ousmane Dembélé ou Kingsley Coman... ».

Quoiqu'il en soit, le couteau suisse de l'Atlético n'a pas fini de rendre des services à Didier Deschamps.