France-Argentine : Une finale aux multiples enjeux

Dimanche, l'équipe de France affrontera l'Argentine en finale de la Coupe du monde, un match dont les enjeux seront nombreux.

Ce mercredi, l’équipe de France s’est imposée 2-0 face au Maroc grâce à des réalisations de Théo Hernandez et Randal Kolo Muani et a rejoint l’Argentine en finale de la Coupe du monde 2022, qui se déroulera dimanche au Lusail Inconic Stadium. Une 6ème finale pour l’Argentine, une 4ème pour la France, mais c’est bien la première fois que ces deux équipes se rencontreront à ce stade de la compétition.

Mbappé-Messi, le match dans le match

Ce match sera l’occasion pour les deux joueurs du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé et Lionel Messi de s’affronter. Un duel qui pourrait bien être décisif pour la course au Ballon d’Or puisque les deux partenaires en club réalisent une grande saison en club et une grande Coupe du monde. À égalité à la première place du classement des buteurs avec 5 réalisations, tous deux sont des facteurs clés de leur équipe et auront à cœur de les guider vers le sacre ultime.

La troisième étoile en ligne de mire

L’Argentine en 1978 et 1986, la France en 1998 et 2018, ces deux équipes ont déjà remporté deux fois le Mondial et font partie des Nations les plus marquantes de l’histoire de la compétition. Dimanche, l’équipe vainqueure deviendra seule la quatrième plus titrée en Coupe du monde derrière le Brésil (5 victoires), l’Allemagne et l’Italie (4 victoires). Un enjeu de taille puisque la France peut devenir la première équipe à remporter deux titres mondiaux consécutifs depuis le Brésil en 1958 et 1962, tandis que l’Argentine attend les successeurs de l’époque de Diego Maradona depuis maintenant 36 ans.

Un air de revanche

Cette rencontre sera également l’occasion pour l’Albiceleste de prendre sa revanche. En 2018, les deux sélections avaient offert un match d’anthologie remporté 4-3 par les hommes de Didier Deschamps, marqué notamment par un Mbappé en feu, une lucarne exceptionnelle de Benjamin Pavard ou encore un but magique d’Angel Di Maria. Pour l’heure, les confrontations entre les deux équipes tournent en faveur des Sud-Américains avec 7 victoires à 3 (2 nuls).