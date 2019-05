France-Arabie Saoudite 2-0, les Bleuets s'imposent sans convaincre

La sélection de Bernard Diomède a bien débuté son parcours au Mondial des moins de 20 ans. Mais la manière laisse à désirer.

Championnat du monde des moins de 20 ans

- : 2-0

Buts : Fofana (43e), Gouiri (75e)

L'Equipe de France des moins de 20 ans n'a pas failli à sa tâche lors de son premier match aux championnats du monde de la catégorie. Opposée à l'Arabie Saoudite, elle a rempli sa mission en l'emportant 2-0. Du point de vue du résultat, il n'y a rien à reprocher aux Tricolores. En revanche, sur le plan du contenu ce n'était pas totalement reluisant. Gouiri et consorts ont été bousculés par une équipe saoudienne accrocheuse bien que réduite à dix dès le premier quart d'heure du jeu.

Les Saoudiens ont vendu chèrement leur peau

Les Faucons de Désert sont mal entrés dans la partie, manquant de concentration et cela s'est vérifié à la 12e minute quand Al-Ghashayan a commis une grosse faute sur Boubakary Samaré. L'intervention était violente et le rouge semblait se justifier. On se croyait à ce moment-là partis pour assister à un match à sens unique. Mais, les débats sont restés équilibrés, avec une équipe saoudienne jouant sans complexe malgré l'infériorité numérique.

L'article continue ci-dessous

Avec un homme en plus sur le terrain, les Bleuets ont quand même eu l'ascendant et à la 43e minute ils ont réussi à prendre les devants à la marque. La différence s'est faite sur une belle action collective, ponctuée par une brillante reprise de Youssouf Fofana. Positionné à l'entrée de la surface, il a armé un tir du droit imparable sur une passe en retrait de Gouiri. Ça faisait 1-0 et le plus dur était fait pour les Français.

🇫🇷@FrenchTeam got their Group E campaign off to a solid start against @SaudiNT_EN with goals from Youssouf Fofana & Amine Gouiri#U20WC — FIFA.com (@FIFAcom) 25 mai 2019

Le score n'a pas évolué jusqu'à la pause, mais il aurait pu. Seulement quatre minutes après la réalisation de Fofana, les Saoudiens étaient tout près de recoller à la marque, n'était-ce une jolie envolée d'Illan Meslier sur une tentative d'Al-Ammar.

Une seconde période mieux maitrisée par les Français

Au retour des vestiaires, les Français ont repris du poil de la bête. Ils ont poussé et le deuxième but n'était alors qu'une question de temps. Nabil Alioui a été le premier à manquer le break sur une tête à la 48e, puis c'est Moussa Diaby qui s'est distingué, avec un sauvetage sur sa ligne effectué par un défenseur adverse. Gouiri s'est ensuite mis en évidence (69e) en butant sur le portier. Le Lyonnais n'a pas manqué cependant sa deuxième opportunité. A un quart d'heure de la fin, et sur une reprise enveloppée sans élan, il a libéré les siens en trouvant la lucarne.

De manière poussive, l'Equipe de France a donc réussi à assurer l'essentiel dans ce match. Toutefois, s'ils veulent aller loin dans ce tournoi et remplir leur objectif qui est de rééditer la performance de 2013, les Bleuets vont devoir élever leur niveau de jeu et montrer plus de maitrise lors de leur prochaine sortie.