France-Angleterre : le duel Koundé-Foden inquiète Emmanuel Petit

Le champion du monde 1998 a analysé le quart de finale entre la France et l'Angleterre et a peur qu'un des joueurs français soit en difficulté.

Après le huitième de finale entre la France et la Pologne, pour beaucoup d'observateurs des Bleus le point faible de cette équipe de France est clair : le couloir droit. La triple occasion de la Pologne est passée sur ce côté. Et forcément, c'est le point qui inquiète le plus avant la confrontation face à l'armada offensive anglaise. Au micro de RMC Sport, Emmanuel Petit a avoué qu'il n'est pas rassuré par la perspective de voir Jules Koundé être opposé à Phil Foden et en a profité pour adresser un petit avertissement aux latéraux des Bleus.

"Koundé ne m'a pas rassuré et n'a pas affronté des cadors"

"Koundé ne m'a pas rassuré, la défense ne m'a pas rassuré. D'ailleurs, c'est notre secteur qui rassure le moins depuis le début de la compétition. Nos adversaires, avec tout le respect que j'ai pour eux n'étaient pas les Anglais, ils n'avaient pas la qualité individuelle des Anglais en terme de percussion, de vélocité, d'intelligence dans le mouvement. Ce n'est pas parfait côté anglais, mais eux combinent et cela peut aller très vite", a analysé Emmanuel Petit.

"Ne laisser aucun espace à Foden"

"Koundé a été en difficulté et face à Foden qui marche sur l'eau c'est ça le problème en faite. Nos latéraux qui a été un sujet de débat et d'inquiétude avec la liste de Didier, le fait d'avoir perdu Hernandez rapidement et que Pavard ait été déclassé, donc au final tu pars avec un minimum de latéraux et t'en perds deux. Pavard est perdu mentalement. Koundé ne m'a pas rassuré face à des adversaires qui n'étaient pas des cadors sur le plan mondial. En sachant que les équipes qu'on a rencontré nous ont toujours mis en difficulté", a ajouté le consultant RMC.

Nos latéraux n'ont toujours pas rencontré de joueurs de calibre international, capable de prendre le ballon, d'aller fixer, d'

être dans la provocation et d'installer un doute dans la tête des défenseurs. C'est la première fois que l'on aura à faire à des garçons assez similaires aux Français. On va être challengé dans pas mal de domaines notamment au niveau du caractère et de la personnalité", a conclu Emmanuel Petit.

Le champion du monde 1998 craint que face à un habitué du poste, le latéral des Bleus souffre énormément : "Pour Koundé, il y aura déjà un problème dans le positionnement. Foden est probablement le joueur le plus adroit. S'il y en a bien un capable de distiller des passes lasers, c'est lui. On l'a vu face au Sénégal sur l'ouverture du score, il la met dans le seul espace disponible, c'est un bijou. Il est comme Kevin De Bruyne, même si ce dernier est au-dessus, Foden fait partie des très bons passeurs".

"Si tu lui laisses la latitude, ne serait-ce qu'1,50m, avec la qualité qu'il a, et la qualité des joueurs de tête, on risque d'être en grande difficulté, d'autant que nous sommes perfectibles dans le domaine aérien. Il ne faut absolument pas laisser la latitude à des joueurs techniques comme Foden de distiller des caviars dans la surface", a conclu Emmanuel Petit. Le message est clair. Jules Koundé a une périlleuse mission qui l'attend samedi soir. Espérons qu'il puisse la remplir pour le bien des Bleus.