France-Angleterre : « Je ne vais pas lui dérouler le tapis rouge », Kyle Walker prévient Mbappé

Ce mercredi en conférence de presse, Kyle Walker a annoncé savoir comment stopper Kylian Mbappé samedi face à l'équipe de France.

Samedi, l’équipe de France sera opposée à l’Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde, avec pour objectif de figurer une nouvelle fois dans le dernier carré de la compétition. Considéré comme l’un des chocs des quarts de finale, ce match sera l’occasion de voir plusieurs jeunes pépites s’affronter, mais il y a évidemment un homme qui est attendu par tous, Kylian Mbappé. Auteur de cinq buts et une passe décisive depuis le début de la compétition, l’attaquant parisien est l’un des joueurs les plus en vue et est considéré par beaucoup comme le meilleur de ce Mondial au Qatar.

Le duel Walker-Mbappé très attendu

Et plus les tours passent, plus les adversaires des Bleus s’apprêtent à faire face à un monstre assoiffé de buts et de victoire qui semble inarrêtable. Les Three Lions se préparent donc à ce duel et tentent d’élaborer un plan « anti-Mbappé » pour les guider vers la victoire. Ce plan, il se nomme Kyle Walker. Latéral droit expérimenté (72 sélections, plus de 200 matches avec Manchester City), l’Anglais est considéré comme l’un des seuls défenseurs de la planète capable de rivaliser avec le numéro 10 des Bleus sur le plan athlétique.

Le joueur de Manchester City sait que tous les yeux seront rivés vers son côté du terrain samedi, et il ne compte pas faire de cadeau à son vis-à-vis. « Je sais ce que je dois faire pour l'arrêter. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais je ne me sous-estime pas », a-t-il déclaré en conférence de presse ce mercredi.

"Le respecter mais pas trop"

Sans oublier les qualités de son futur adversaire, qu’il a déjà affronté en Ligue des Champions, le défenseur de 32 ans semble prêt à en découdre. « J'ai joué contre les meilleurs joueurs du monde avec l'Angleterre et dans mes différents clubs et je dois prendre ce match comme un autre. On doit le respecter mais pas trop non plus. Je ne vais pas lui dérouler le tapis rouge et lui dire d'aller marquer », a-t-il ajouté.