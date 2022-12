France – Angleterre : Didier Deschamps ne veut pas changer une équipe qui gagne

La sélection française affrontera l’Angleterre, ce samedi 10 décembre au stade Al Bayt, en quarts de finale de Coupe du Monde.

Les Tricolores ont impressionné depuis le début de la compétition. Hormis la défaite surprise contre la Tunisie (1-0), les coéquipiers de Kylian Mbappé ont surplombé leurs adversaires.

Deschamps mise sur la stabilité

En huitièmes de finale, l’équipe de France a dominé la Pologne de Robert Lewandowski (3-1). Didier Deschamps ne compte pas changer son onze de départ pour ce prochain tour à en croire les informations de l’Équipe et RMC Sport.

Le sélectionneur français va aligner la même équipe qui a battu la Pologne. Aucune surprise n’a été concocté par le technicien tricolore.

Dans les buts, on retrouvera Hugo LIoris, le capitaine des Bleus. Devant lui, une défense à quatre sera dressée devant les attaquants anglais. Raphaël Varane et Dayot Upamecano dans l’axe et Jules Koundé et Theo Hernandez sur les côtés.

Dans l’entrejeu, Didier Deschamps va de nouveau faire confiance à Antoine Griezmann. Le milieu de terrain de l’Atlético Madrid évoluera dans un rôle de relayeur aux côtés d’Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni.

En point, Olivier Giroud aura pour mission de percer la défense des Three Lions. Il sera aidé par Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé.

En cas de qualification au dernier carré, les Tricolores affronteront le vainqueur de l’autre quart de finale de ce samedi, Portugal-Maroc.

Le onze probable des Bleus :

Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez - Griezmann, Tchouaméni, Rabiot -Dembélé, Giroud, Mbappé