Fortnite, le cauchemar de José Mourinho

L'entraîneur de l'AS Roma est surpris de voir ses joueurs passer un temps fou à jouer à Fortnite.

Entraîneur de l'AS Roma depuis cet été, José Mourinho s'est prêté au jeu des questions-réponses pour le site officiel de l'AS Roma.

Interrogé sur le jeu vidéo Fortnite, José Mourinho a répondu en plaisantant : « Les joueurs restent éveillés toute la nuit pour jouer à cette merde alors qu'ils ont un match le lendemain. C'est un cauchemar ».

Lancé en 2017, Fortnite est devenu un des jeux vidéo les plus populaires de tous les temps. Son principe est simple : jusqu'à 100 joueurs se battent entre eux dans des espaces de plus en plus petits avec pour objectif d'être le dernier survivant. Et de nombreux joueurs ne cachent pas leur passion pour ce jeu comme Harry Kane et Neymar. Antoine Griezmann a même repris une célébration de victoire de Fortnite pour fêter ses buts.

Parmi les autres questions, Mourinho a été invité à s'exprimé sur la ville de Rome. Il a répondu avec trois mots : « Histoire, pouvoir et passion ».

Enfin, adepte d'Instragam, Mourinho a jugé l'application « amusante. »