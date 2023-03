Folarin Balogun se voit comme le meilleur attaquant de Ligue 1, avec Kylian Mbappé

Folarin Balogun, prêté par Arsenal, a promis de continuer à "montrer au monde" ce dont il est capable, à commencer par la Ligue 1.

Au micro de Canal +, le jeune homme de 21 ans a été interrogé sur ce que cela fait d'être le meilleur attaquant de France aux côtés de Kylian Mbappé et Jonathan David. Loin de minimiser la comparaison, le jeune homme s'est dit heureux d'être placé dans cette catégorie et a promis de continuer à démontrer qu'il a sa place au plus haut niveau.

Balogun a déclaré : "Pour moi, c'est une saison spéciale, spéciale. Mais ce n'est pas une surprise car je crois beaucoup en moi. J'apprécierai cette période quand j'y repenserai, mais pour l'instant, je suis très, très heureux.

"Je sais de quel niveau je suis capable et j'aime le prouver. Les chiffres que j'affiche peuvent surprendre les gens, mais pour moi, ce n'est pas le cas. J'ai toujours fait partie des meilleurs buteurs. Il s'agit simplement de montrer aux gens du monde entier ce dont je suis capable.

Arsenal se réjouit des progrès de son jeune protégé, auteur de 15 buts cette saison, dont des réalisations à Marseille et au PSG. Les Gunners auront une décision importante à prendre cet été quant à l'avenir de Balogun, Gabriel Jesus, qui se rapproche d'un retour en équipe première, et Eddie Nketiah étant les deux attaquants actuellement en place à l'Emirates Stadium.

La jeune star cherchera à marquer lors d'un autre déplacement important ce week-end, alors que son équipe de Reims se rendra à Monaco dimanche.