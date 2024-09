Florian Wirtz au Real Madrid, c'est validé

Real Sociedad vs Real Madrid

Florian Wirtz, joueur du Bayer Leverkusen, est déjà une star à part entière après avoir joué un rôle clé lors de la saison invaincue de la Bundesliga et de la conquête du titre, brisant le monopole du Bayern Munich sur la Meisterchaale. Avec 20 passes décisives et 18 buts en 49 apparitions, il n’est pas surprenant de le voir associé aux plus grands clubs européens.

Barcelone, le Real Madrid, le Bayern et Manchester City ont tous été associés à Wirtz au cours des 12 derniers mois, mais en Espagne, le nom qui est apparu le plus souvent est celui des Blancos. Si Barcelone est également intéressé, des doutes planent également sur sa capacité financière à conclure un accord.

Aucun doute ne peut être émis sur le Real Madrid, mais Matteo Moretto a révélé en exclusivité à Football España que l’homme qui occupe le siège chaud pourrait jouer un rôle clé dans toute poursuite de Wirtz. Si Xabi Alonso prouve que de nombreuses prédictions sont exactes et finit à un moment donné au Santiago Bernabeu, alors Wirtz serait plus susceptible de se diriger vers la capitale espagnole. Rien ne laisse penser que Carlo Ancelotti va bientôt changer de club, mais ce n'est pas un secret qu'Alonso est considéré comme un manager parfait pour le Real Madrid par les dirigeants du club.

Le Real Madrid surveille déjà Wirtz de près, et il est difficile de ne pas être impressionné par sa forme. Cette saison, il a déjà contribué à trois buts en quatre apparitions, et il a joué un rôle important pour Julian Nagelsmann lors de l'Euro 2024 cet été.