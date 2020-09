Florenzi s'est envolé pour Paris

Le PSG s'apprête à signer Alessandro Florenzi. Un prêt avec option d'achat de 9 millions d'euros. Le joueur est déjà parti pour Paris.

Après la courte période de prêt à Valence, Alessandro Florenzi repart de l' dans l'une des équipes les plus fortes et les plus importantes de tous les temps : le vice-champion d'Europe du PSG.

En effet, la négociation entre le club transalpin et le champion de en titre est à considérer comme close sur la base d'un prêt onéreux avec une option d'achat fixé à 9 millions d'euros.

En effet, un peu avant 8 heures ce vendredi matin, Florenzi a quitté la capitale italienne sur un vol privé à destination de Paris, où il subira les examens médicaux habituels qui précéderont la signature du contrat.

Pour l'ancien capitaine des Giallorossi, c'est une nouvelle aventure à l'étranger, poussé vers la sortie par Paulo Fonseca avec qui le courant n'est jamais passé. L'incompatibilité avec l'entraîneur portugais a justement poussé l'ailier, repositionné latéral, à trouver un club loin de l' , considérant qu'il ne pourrait pas «trahir» la Roma en signant avec un autre club transalpin.

Le contrat de Florenzi avec l'AS Roma expirera en 2023, un aspect relatif en vertu de la possibilité que le transfert à Paris devienne définitif dans un an si le PSG décide d'exercer l'option d'achat.