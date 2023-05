Flocage LGBT : Valentin Rongier fulmine contre le refus de certains joueurs

Valentin Rongier a manifesté son incompréhension devant le refus de certains joueurs de Ligue 1 de porter le flocage arc-en-ciel.

Le port du flocage arc-en-ciel en Ligue 1, qui vise à lutter contre l'homophobie, a suscité de nombreux débats. Les refus de certains joueurs de le porter ont créé des polémiques mais du côté de l'Olympique de Marseille, cela n'a engendré aucune discussion. C'est ce qu'a affirmé le vice-capitaine olympien Valentin Rongier dans un entretien accordé à La Provence diffusé ce vendredi.

Rongier ne comprend pas les refus

Le joueur de 28 ans a en effet été interrogé sur le refus de certains joueurs de porter ce flocage et d'après lui, le message transmis n'a pas été compris par tous les joueurs. "C'est une situation très compliquée. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de ces joueurs, l'éducation qu'ils ont reçue, savoir ce qu'on leur a mis dans la tête. Il faut prendre tout ça en compte. Mais je pense aussi que c'est un problème de communication. Il faut dire à ces joueurs que porter ce maillot n'est pas défiler à la Gay Pride. C'est juste pour dire qu'il faut combattre l'homophobie parce qu'il y a des injustices, des gens qui se font frapper, tuer parce qu'ils sont homosexuels et qu'en 2023, ce genre de situations ne doit plus arriver", a-t-il confié.

Sans grand espoir, le milieu marseillais espère qu'au fil du temps, les spectateurs et les médias parleront moins d'éventuelles polémiques et se concentreront plus sur le spectacle proposé sur les pelouses du championnat. "C'est normal. C'est un sport très populaire, mis en avant, diffusé par toutes les télévisions. Tout le monde regarde, les gamins, les anciens, forcément ça fait causer. J'aimerais qu'on en parle moins pour ces polémiques et plus pour le bonheur que ça donne aux gens", a-t-il poursuivi. Ce samedi, l'OM se déplacera sur la pelouse de Lille en espérant décrocher un succès et que Lens fasse un faux pas dimanche à Lorient.