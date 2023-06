Flick trainé dans la boue, une légende vole à son secours

Pointé du doigt suite aux résultats très décevants de l'Allemagne, Hansi Flick a été défendu par un ancien attaquant de la Mannshaft.

Avec 2 revers consécutifs au mois de juin, l'Allemagne inquiète à un an de "son" Euro à domicile. Hansi Flick, le sélectionneur de la Mannschaft, semble à court de solutions. A tel point que certains noms fuitent dans la presse germanique pour prendre sa succession, comme celui de Rudi Völler. Mais pour l'ancien buteur, il n'est pas question de briguer le poste de Flick.

"Hansi est un entraîneur de haut niveau"

« Il est absolument exclu que je sois l’entraineur en chef lors du championnat d’Europe à domicile !, a lâché Völler dans des propos accordés au quotidien Bild. Pourquoi le serais-je ? Il n’y a aucune raison pour cela. Hansi est un entraîneur de haut niveau, il va y arriver. Je sais que Hansi en est capable. Mais je ne suis pas un rêveur : il doit vivre avec le fait qu’il sera sous pression et sous le feu des critiques après les trois derniers matches. Ce qui est important, c’est la manière dont l’Allemagne se présentera en septembre contre le Japon et la France. Nous devons réussir. Et Hansi peut et va réussir, j’en suis convaincu. »