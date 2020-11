Flick préoccupé par les erreurs du Bayern

L'entraineur du Bayern, Hansi Flick, estime que son équipe se montre très fébrile depuis quelques matches et il veut corriger le tir.

Hansi Flick estime que le jeu du est devenu de plus en plus bâclé, malgré la qualification récente pour les 8es de finale de la Ligue des Champions. Le technicien tient donc à corriger ce qui doit l’être, avant que les choses ne s’empirent et que sa formation ne déraille de la voie du succès.

Le Bayern a battu le RB Salzburg 3-1 mercredi, prolongeant ainsi sa bonne série de résultats. Les ténors de la présentent la meilleure attaque avec un total de 15 buts cette saison, mais l'extrémité opposée du terrain suscite l'inquiétude de l'entraîneur.

Alors que le Bayern n'a pas encore commis d'erreur menant à un but en ou en cette saison, deux erreurs lors de ses trois derniers matches dans ces deux compétitions ont offert des occasions nettes à l'adversaire.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

L'équipe de Flick est toujours plus performante à cet égard que la saison dernière, avec six erreurs menant à des tirs et un à un but en Bundesliga après sa nomination et cinq tentatives et un but suite à des erreurs sur la même période en Europe. Pourtant, une tendance se dégage et elle n'est pas très reluisante. La précision de passes de l'équipe dans sa propre moitié de terrain chuter de 94,7% en Ligue des champions à 90,9% cette saison, suggérant que la défense n'est plus aussi performante qu'auparavant au niveau des relances. Chose que le coach munichois n'a pas manqué de relever.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world

"Quand on a le ballon, on fait trop d'erreurs", a déclaré Flick aux journalistes avant le match de Bundesliga samedi contre . "Personne ne s'attend à une mauvaise passe, ce qui signifie que vous vous positionnez différemment. Nous devons jouer plus patiemment de temps en temps et mettre plus de pression sur le ballon. La défense, comme l'attaque, est un effort d'équipe, tout le monde doit participer."

"Il est clair que la concentration n'est pas toujours à 100% avec autant, mais nous gagnons les matchs, a relativisé Flick. Nous devons nous assurer de pouvoir maîtriser les quelques choses que nous ne faisons pas bien, étudiez l'analyse. et donnez aux joueurs des solutions pour le match de Stuttgart. "