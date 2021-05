Flick confirme les contacts avec sa fédération allemande

Hansi Flick est pressenti pour être le grand successeur de Joachim Low à la tête de l'équipe allemande. Une rumeur que l'intéressé a confirmée.

L'entraîneur du Bayern Munich, Hansi Flick, a laissé entendre que sa nomination en tant que prochain patron de la sélection allemande était imminente, indiquant qu'il n'était plus question que de détails pour finaliser cet engagement.

Le technicien de 56 ans, qui était entraineur adjoint de Joachim Low entre 2006 et 2014, devrait donc succéder à son ancien collègue lorsque ce dernier quittera ses fonctions à la fin du tournoi réorganisé de l'Euro 2020 cet été.

Avant son dernier match à la tête des géants bavarois, qu'il a conduit à un triplé continental la saison dernière, contre Augsbourg samedi, Flick a laissé entendre qu'une annonce sur sa nomination était imminente, au milieu de spéculations contradictoires le liant à d'autres clubs européens.

"Je resterai un supporter du Bayern à vie"

"J'ai parlé à la DFB (fédération allemmande) et tout le monde sait ce que je pense de l'équipe nationale", a déclaré le coach champion d'Allemagne lors de sa conférence de presse d'avant-match. "Mais il est également vrai que ces choses doivent toujours être réglées en ce qui concerne les détails. [Quand tout sera prêt,] les choses peuvent être annoncées rapidement."

Le brillant a également analysé son passage à la tête de la formation munichoise, où il a remporté sept trophées, dont deux triomphes en Bundesliga et la Ligue des champions en un peu plus d'un an et demi à la tête.

"J'étais un fan du Bayern depuis mon enfance et je continuerai d'être un fan du Bayern", a-t-il clamé. "C'est un club qui me tient à cœur [et] je continuerai de les encourager [pour eux]. [Mais] quelque chose de nouveau arrive. La vie est toujours en mouvement, ce n'est pas que je regrette quoi que ce soit."