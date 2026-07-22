Flick a totalement perdu confiance en cette star du Barça

Un rapport de presse a révélé les tensions dans la relation entre l'Allemand Hansi Flick, entraîneur du FC Barcelone, et le milieu de terrain néerlandais Frenkie de Jong, sur fond de développements survenus en fin de saison dernière.

Le journaliste espagnol spécialisé dans l'actualité du FC Barcelone, Gerard Romero, a affirmé ce mercredi que Flick avait totalement perdu confiance en de Jong, indiquant que la crise avait atteint son paroxysme lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions, lorsque le Barça a été éliminé par l'Atlético de Madrid.

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Romero a ajouté que Flick souhaitait aligner de Jong comme titulaire lors du match retour, après que le joueur eut obtenu le feu vert médical pour participer, mais que l'international néerlandais avait refusé afin d'éviter tout risque, ce qui a provoqué un différend entre les deux parties.

Il a précisé que de Jong cherche une porte de sortie du Barça, d'autant que la relation entre lui et Flick est devenue extrêmement tendue.

Pour rappel, le milieu de terrain des Blaugranas souffre d'une grave blessure au genou, contractée lors de sa participation avec les Pays-Bas au Mondial 2026, et il envisage l'option d'une intervention chirurgicale, mais il repousse sa décision dans l'attente de ce que révéleront les événements concernant son avenir.