Les négociations en cours entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid concernant le transfert de l’attaquant argentin Julián Álvarez ont connu un nouveau rebondissement. Le club catalan a catégoriquement refusé d’inclure le jeune milieu de terrain Marc Bernal dans la transaction, malgré l’insistance de l’entraîneur Diego Simeone, qui voit en lui un talent prometteur.

Selon le quotidien catalan Mundo Deportivo, le Barça aurait été informé de l’intérêt prononcé de « l’El Cholo » pour le jeune milieu, tout en ayant déjà soumis une proposition de 100 millions d’euros pour Alvarez, et en se disant prêt à céder des joueurs moins essentiels aux plans de Hansi Flick.

Le président Joan Laporta a confirmé dimanche à Dallas des discussions « amicales » avec son homologue Miguel Ángel Gil Marín, sans pour autant céder sur ce point.

Pourtant, la direction catalane a catégoriquement rejeté l’idée de se séparer de Bernal, considéré comme intouchable depuis la prolongation de son contrat jusqu’en 2029, assortie d’une clause libératoire de 500 millions d’euros.

Le milieu de terrain de 19 ans, originaire de la ville catalane de Berga, jouit d’une grande estime de la part de l’entraîneur allemand Flick, qui lui accorde une confiance totale après une saison exceptionnelle au cours de laquelle il s’est remis d’une grave blessure au ligament croisé antérieur du genou gauche.

Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche en août 2024, peu après ses débuts en Liga, le jeune Catalan a su revenir en force. Il a ensuite enchaîné 33 matchs officiels pour un total de 1 313 minutes de jeu, s’intégrant progressivement au système compétitif de Flick.