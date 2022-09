Flamengo prêt à accueillir Neymar en janvier

Le club brésilien de Flamengo refléchirait à la possibilité de recruter Neymar lors du mercato hivernal.

Flamengo explore la perspective sensationnelle de faire revenir la star du PSG, Neymar, au Brésil. Ils songeraient à cette possibilité pour le mois de janvier prochain.

Malgré son excellent début de saison avec l’équipe francilienne, l'international brésilien a été proposé à Manchester City la semaine dernière avant la fermeture du marché, tandis que Chelsea était également en contact.

Flamengo fait les yeux doux à Neymar

Et le vice-président du Fla, Marcos Braz, a déclaré : "Je pense que le cas spécifique de Neymar est désormais hors de question dans l'analyse du marché. La Coupe du monde arrive et si Neymar gagne et dit : 'Je vais vivre au Brésil pendant six mois. Je veux jouer pour Flamengo. S'il fait ce geste, c'est possible. S'il ne le fait pas, je dis que c'est impossible", a ajouté le dirigeant brésilien.

Braz a également rappelé le statut de l'ancienne star du FC Barcelone et ce qu’il peut couter en finances : "Le joueur doit renoncer à beaucoup de choses pour jouer au Brésil. Ce n'est pas que je veuille minimiser les grandes signatures de l'époque, mais aujourd'hui il y a plus de barrières sur le marché."

Pour rappel, Neymar est un enfant de Santos. Il a grandi dans ce club et a fait ses classes au sein de cette formation. Mais, avant lui, d’autres stars auriverde avaient choisi de rallier Flamengo après un passage réussi en Europe. Il y a eu Romario et Adriano, pour ne citer que ceux-là.