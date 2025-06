Flamengo et le Bayern seront aux prises dimanche en 8es de finale du Mondial des clubs. Les dernières infos ici.

Les phases à élimination directe de la Coupe du monde des clubs se sont ouvertes ce weekend avec les matchs des huitièmes de finale. Une étape qui offre aux fans du football, plusieurs affrontements épiques aux Etats-Unis. Ce dimanche, le Bayern Munich va défendre son statut de cador européen face aux Brésiliens de Flamengo dans un choc qui s’annonce d’ores et déjà électrique.

Le Bayern doit sauver la face

Le Bayern Munich a manqué le coche. En s’inclinant face à Benfica ce mardi (1-0), le géant allemand a non seulement concédé la première place du groupe, mais s’est également offert un futur potentiellement corsé en intégrant la moitié de tableau du Paris Saint-Germain qui affronte l’Inter Miami plus tôt dans la journée. De quoi envisager un quart de finale explosif entre les deux poids lourds européens.

Pourtant dominateurs dans le second acte, les Bavarois ont buté sur un gardien Trubin impérial sur sa ligne. Malgré un pressing constant, le Bayern est apparu émoussé, manquant de tranchant et de vitesse dans les phases offensives. Une prestation en net recul par rapport au festival face à Auckland City (10-0), et à la victoire poussive contre Boca Juniors (2-1) lors de la précédente journée. Face à Flamengo ce dimanche, les hommes de Vincent Kompany devront montrer un visage beaucoup plus séduisant afin de passer au prochain tour.

Flamengo surprend et trace sa route

De son côté, Flamengo continue d’impressionner. Donné outsider dans un groupe dominé sur le papier par Chelsea, le club brésilien a déjoué les pronostics. Vainqueur des Blues lors de la 2e journée (3-1), Flamengo avait déjà assuré l’essentiel contre l’Espérance de Tunis (2-0) en ouverture, avant de gérer son dernier match face au LAFC (1-1).

Ce parcours solide s’inscrit dans une dynamique remarquable. Toutes compétitions confondues, la formation carioca reste invaincue depuis 11 rencontres, avec un bilan flatteur de 8 victoires pour 3 nuls. Leader du championnat national avec un match en moins, Flamengo impressionne également par ses statistiques : 24 buts inscrits pour seulement 4 encaissés. Le finaliste de l’édition 2019 du Mondial des clubs (ancien format) semble plus que jamais armé pour viser haut.

Horaire et lieu du match Flamengo - Bayern Munich

Le match de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA entre Flamengo et Bayern Munich se jouera au Hard Rock Stadium à Miami Gardens, Floride, États-Unis.

Il commencera à 22 heures francaise le dimanche 29 juin 2025.

Infos des équipes et compositions

Infos de l'équipe de Flamengo

Flamengo aborde ce choc avec un seul absent de marque, Nicolás De La Cruz, toujours à l’infirmerie. Pour le reste, Tite (ou Luis, si c’est le nom correct du coach) devrait rappeler ses cadres. Le trio Gerson – Erick Pulgar – Jorginho est attendu pour verrouiller l’entrejeu, tandis qu’en défense, Ayrton Lucas et Léo Pereira feront leur retour dans le onze de départ. Sur les ailes, Gonzalo Plata devrait être titularisé d’entrée.

Mais tous les regards seront braqués sur Giorgian De Arrascaeta. En grande forme avec neuf buts en neuf matchs de Brasileirão, le maître à jouer uruguayen a également marqué lors de la première journée du tournoi, poursuivant sur sa lancée impressionnante en sélection.

Infos de l'équipe du Bayern Munich

Après un accroc inattendu face à Benfica, le Bayern Munich devrait aligner son équipe type. En attaque, Harry Kane, Michael Olise et Kingsley Coman sont pressentis pour débuter, tandis que Jonathan Tah pourrait renforcer une défense remaniée. Jamal Musiala, encore sans titularisation dans la compétition, pourrait enfin intégrer le onze de départ.

En revanche, Thomas Tuchel devra toujours composer sans plusieurs éléments majeurs en défense : Kim Min-jae, Alphonso Davies et Hiroki Ito sont tous blessés, tandis que Eric Dier ne figure pas dans la liste pour le tournoi.

