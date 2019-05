Firmino forfait contre Barcelone avec Liverpool

Jurgen Klopp a annoncé le forfait de son attaquant pour la demi-finale retour de Ligue des champions contre le Barça, mardi soir à Anfield.

L'attaquant de , Roberto Firmino, ratera mardi la demi-finale retour de la Ligue des Champions contre Barcelone à cause de sa blessure et est incertain pour le dernier match en contre les Wolves.



Firmino a joué dans la phase finale de la défaite 3-0 de son équipe au Camp Nou au match aller, mais n'a pas été retenu pour la victoire contre United en Premier League, samedi soir.



"Il ne sera pas prêt pour mardi et nous verrons le reste", a déclaré l'Allemand après avoir vu son équipe revenir au sommet du championnat.



Roberto Firmino will miss Tuesday’s game against Barcelona.



An injury update from the boss. — Liverpool FC (@LFC) 4 mai 2019

L'absence de Firmino est un coup dur pour Liverpool, qui a vu Mohamed Salah se blesser à la tête lors de sa victoire 3-2 à St James 'Park.La possibilité de manquer à la fois de Firmino et de Salah pour le match retour contre le Barca rend la tâche encore plus difficile.Liverpool a besoin d'une victoire de trois buts pour avoir une chance de forcer la prolongation.La victoire sur Newcastle a permis à Liverpool de prendre deux points d'avance sur le champion en titre, . L'équipe de Pep Guardiola va jouer lundi contre . Si City perd des points contre les Foxes, Liverpool pourrait remporter le titre avec une victoire sur les Wolves à Anfield lors de la dernière journée.