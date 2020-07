Fiorentina, Ribéry rassure les supporters

Franck Ribéry rassure sur son attachement à la Fiorentina après avoir été victime d'un cambriolage.

Franck Ribéry a mit fin ce jeudi à toute rumeur de départ de la , répondant au post Instagram de Sébastien Frey.

L'ancien bavarois s'était avait été choqué par le cambriolage de son domicile toscan dimanche dernier et avait évoqué un départ de la Viola.

Ribéry s'est ravisé ce jeudi en répondant à un post sur le profil Instagram de Sébastien Frey,ce dernier avait évoqué le cas de son compatriote.

L'article continue ci-dessous

"Je suis certain qu'il n'a jamais pensé à quitter Florence ou à reprocher quelque chose à la Fiorentina. Il est touché par ce qui s'est passé et il veut protéger sa famille. Mais ça n'a rien à voir avec le maillot violet", avait indiqué Frey.

"Mon fréro merci beaucoup. Tu me connais, tu sais d'où je viens, je ne suis pas de ceux qui font machine arrière. J'ai dit, je fais! Plaire à tout le monde c'est plaire à n'importe qui. Alors en attendant, mes crampons sont chaussés et j'ai les vrais supporteurs, un club, une ville qui compte sur moi. Le reste m'importe peu. J'ai signé pour le violet, le vrai. Viola per sempre !", a répondu Ribéry.