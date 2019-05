Fiorentina-Milan 0-1, Milan se replace

Grâce à un seul but inscrit par Calhanoglu, l'AC Milan a dominé la Fiorentina sur ses terres et ravivé ses chances de qualification pour la C1.

-Milan : 0-1

But : Calhanoglu (36e)

En difficulté tout le long du mois d'avril, l' est en train petit à petit de remonter la pente. Ce samedi, les Lombards ont signé un deuxième succès d'affilée au détriment de la Fiorentina. Un succès arraché dans la douleur, mais l'essentiel c'était la conquête des trois points. Ceux qui préservent l'espoir d'une qualification pour la Ligue des Champions alors qu'il reste seulement deux journées à disputer.

La différence s'est donc faite sur une seule réalisation et elle fut l'œuvre de Hakan Calhanoglu. L'international turc n'avait plus trouvé le chemin des filets depuis le 16 février dernier et il a choisi le bon moment pour se réveiller. Alors que Suso venait tout juste de rater une belle opportunité d'ouvrir la marque (22e), l'ancien joueur de Leverkusen a fait mouche en convertissant un service de son coéquipier espagnol d'une remarquable tête décroisée.

6 - Hakan #Calhanoglu has been involved in six goals in four games against Fiorentina (three goals, three assists), at least four more than against any other opponent in the Italian Top-Flight. Obsession. #FiorentinaMilan — OptaPaolo (@OptaPaolo) 11 mai 2019

Le score n'a ensuite plus évolué dans cette partie. Pour cela, les Rossonerri peuvent notamment remercier leur gardien Gianluigi Donnarumma. Après un arrêt important en début de partie contre Mirallas (5e), l'international azzurro s'est mis en évidence une nouvelle fois en stoppant un tir rasant d'Enrico Chiesa. C'était à un quart d'heure du terme, et on peut supposer que si c'était allé fond Milan n'aurait plus eu les ressources pour repartir de l'avant. La dernière tentative dangeureuse de la partie fut cependant à mettre à l'actif des visiteurs, avec un tir croisé de Patrick Cutrone (80e).

Au final, la bande à Gattuso a donc bien fini par valider son 17e succès de la saison. Il lui permet de repasser devant l' au classement et se retouver provisoirement cinquième. Les Rossonerri restent cependant derrière leurs rivaux de l'Inter (4e), qui ont aussi un match de plus à jouer, et aussi l' (3e), victorieuse plus tôt du et qui est bien partie pour accéder à la C1 pour la première fois de son histoire.