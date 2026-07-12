Fiorentina : Comuzzo part, Bournemouth rivalise avec Turin

La Fiorentina se montre très active sur le marché des transferts, grâce à l’efficacité de Paratici. Le club a surtout renforcé sa défense avec les arrivées du solide défenseur brésilien Viery, en provenance de Grêmio, et du Roumain Dragusin, prêté par Tottenham.

Pietro Comuzzo, défenseur né en 2005, est actuellement mis à l’écart et étudie, avec son agent, la possibilité de partir afin de trouver un nouveau projet sportif. Selon les informations de notre rédaction, le Torino et le club anglais de Bournemouth se sont déjà renseignés sur le joueur.